В 15 областях Украины на заводах по производству алкоголя проходят обыски

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Более 300 сотрудников налоговой милиции проводят обыски на заводах-производителях алкоголя в 15 областях. Отмечается, что обыски проходят в рамках "масштабной и системной работы по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя". Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Пост Сергея Билана в Facebook

"На первом этапе специальной операции, которая состоялась в конце июля, на спиртзаводах было изъято и впоследствии судом наложен арест на 864,5 тысяч литров спиртосодержащих веществ стоимостью почти 180 млн гривен. Сегодня начали второй этап операции. Идем по цепи обнаружения нарушений при изготовлении спирта, затем при производстве ликеро-водочных изделий, и, наконец, при его реализации населению", — сообщил Билан.

Обыски на заводах-производителях алкоголя в 15 областях "прямо сейчас" проводят более 300 сотрудников налоговой милиции. В частности, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Фото со страницы Сергея Билана в Facebook Обыски на алкогольных предприятиях

Как отметил замглавы ГФС, обыски проводятся по результатам анализа криминогенной ситуации в сфере производства и оборота алкогольных напитков и с целью проверки имеющейся информации о неучтенном изготовлении данной продукции на легальных заводах.

"Об этом свидетельствуют и многочисленные факты изъятия работниками налоговой милиции из незаконного оборота водки с этикетками и под марками известных украинских производителей. Таким образом, обыски на ликеро-водочных заводах являются устранением причин, а не последствий незаконного оборота алкогольных напитков", — подчеркнул Сергей Билан.

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Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в центральном офисе крупнейшей украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта". Также сообщалось об обысках в ГП "Укрспирт".