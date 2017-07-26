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    НАБУ обыскивает офис "Укрнафты" в Киеве

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    Как сообщили в "Укрнафте", "обыск проводится в соответствии с постановлением Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года".
    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве.
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск в центральном офисе компании "Укрнафта" в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook.

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    "Сейчас в киевском офисе ПАО "Укрнафта" идет обыск, который проводят детективы НАБУ. Обыск проводится в соответствии с постановлением Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года. Мы сотрудничаем со следствием и предоставляем все необходимые документы", — говорится в сообщении компании.

    Как отмечает "Укрнафта", сотрудников компании из офиса не выпускают.

    Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что сотрудники ведомства провели обыски в главном офисе компании "Укрнафта" в Киеве и еще четырех офисах в других городах по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами компании в течение 2013-2015 годов, в результате чего предприятию был нанесен ущерб на 140 миллионов гривен (около 5 миллионов долларов).

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