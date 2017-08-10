НАБУ обыскало кабинет судьи Высшего админсуда

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски в кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина.

"Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли утром 9 августа. Высший административный суд предоставил доступ в личный кабинет судьи Олега Голяшкина. Были проведены следственные действия. Сам судья при проведении следственных действий отсутствовал", — сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

Обыски были проведены по делу о возможном незаконном обогащении судьи, сказано в сообщении.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник подтвердил журналистам информацию об обыске у судьи Голяшкина.

"Обыск у судьи Голяшкина проводили вчера с санкцией суда. (…) Детективы там собрали достаточное количество доказательств. Сейчас с прокурорами будут решать, что с этим делом делать дальше", — заявил он.

Ранее обыски прошли в Окружном административном суде Киева.