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    Политика

    НАБУ обыскало кабинет судьи Высшего админсуда

    (обновлено: )17
    По данным СМИ, обыски прошли по делу о возможном незаконном обогащении судьи Олега Голяшкина. Директор НАБУ подтвердил проведение обысков, добавив, что детективы собрали "достаточное количество доказательств".
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски в кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Порошенко укрепляет власть". Погребинский об обысках в "Страна.ua"

    "Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли утром 9 августа. Высший административный суд предоставил доступ в личный кабинет судьи Олега Голяшкина. Были проведены следственные действия. Сам судья при проведении следственных действий отсутствовал", — сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

    Обыски были проведены по делу о возможном незаконном обогащении судьи, сказано в сообщении.

    В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник подтвердил журналистам информацию об обыске у судьи Голяшкина.

    "Обыск у судьи Голяшкина проводили вчера с санкцией суда. (…) Детективы там собрали достаточное количество доказательств. Сейчас с прокурорами будут решать, что с этим делом делать дальше", — заявил он.

    Ранее обыски прошли в Окружном административном суде Киева.

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