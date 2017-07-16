Арест акций "ЧСЗ": что будет с заводом, что будет с Новинским?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод", который входит в группу компаний "Смарт-Холдинг" бизнесмена и народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого в мае этого года по заявлению одного из депутатов Верховной Рады, имя которого ГПУ не раскрывает. Другим определением суд наложил арест на все имущество завода.

По мнению следователей, должностные лица ФГИ, Минпромполитики, ПАО "Херсонский судостроительный завод" (покупатель "ЧСЗ") в 2011 году внесли изменения в договор купли-продажи акций ГАХК "Черноморский судостроительный завод", что привело к снижению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн гривен.

По мнению ГПУ, это "вызвало тяжкие последствия в виде убытков государству". В результате действий должностных лиц предприятие умышленно довели до банкротства.

"ЧСЗ" находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства является "Балаклавское рудоуправление", которое также принадлежит Новинскому.

"Смарт-Холдинг" уже заявил, что рассматриваетзаявление Генерального прокурора Украины об аресте акций Черноморского судостроительного завода и начале досудебного следствия? как давление на компанию и ее акционера.

По мнению компании, внесение изменений в договор купли-продажи акций не могло никоим образом нанести убытки государству.

"На момент покупки акций ЧСЗ практически остановил свою профильную работу, сокращалось число работников, отчуждались активы, нарастала задолженность перед бюджетом и Пенсионным фондом. В марте 2007 года комиссия ФГИУ это зафиксировала. С приходом нового собственника была проведена работа по возвращению контроля над основными фондами, восстановлению связей с контрагентами, наполнению портфеля контрактов, сохранению ядра специалистов. Объемы производства ЧСЗ с момента приобретения его акций ХСЗ постоянно увеличивались (в 2011 уже до 154 млн грн), а стоимость основных фондов постоянно росла — только за 2008 год в 25 раз. Сегодня ЧСЗ, не смотря на кризис в мировом судостроении, является одним из лидеров среди верфей Украины", — сказано в сообщении.

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Внесение изменений в договор купли-продажи считают стандартной процедурой, которую проходили и проходят сотни компаний.

"Арест акций и производственных помещений мы считаем грубым и необоснованным вмешательством в производственную деятельность судостроительного предприятия, на котором реализуется ряд крупных коммерческих проектов, а также государственный проект строительства первого украинского корвета", — заявили в Смарт-Холдинге.

Судостроительное предприятие переживает не лучшие времена из-за потери российских заказов, в результате чего вынуждено было перейти на судоремонт и портовое обслуживание кораблей. Не исключено, что владельцы в 2014 году пошли на банкротство предприятия именно по причине нежелания платить штрафные санкции российским заказчикам.

Арестовав акции предприятия, власти так и не определилось, что будeт делать с ним дальше, ведь на национализацию завода у Киева денег нет. Государству необходимо строительство собственного флота, но на возведение новых производственных мощностей, содержание производственной базы и военные заказы потребуются огромные финансы. Не исключено, что завод другому олигарху, который более лоялен нынешней власти или сами ее возглавляют (привет "Ленинской кузне").

"Эти аресты и переаресты акций — с этим нужно заканчивать. "Гордиев узел" можно легко разрубить. Нужно сказать владельцам, что государство его экспроприирует. То есть, долги перед трудящимися останутся за вами, а мы берем мощности и будем его загружать государственными программами и развивать.

Сейчас Россия не собирается ничего заказывать, поэтому на иностранные заказы не стоит надеется в краткосрочной перспективе. Завод вряд ли в ближайшие годы сможет производить крупнотоннажные суда, однако выпускать небольшие, но технически сложные суда вполне способен. Предприятие сможет выполнять военные заказы, строя эсминцы, сторожевики и другие небольшие военные корабли. Однако для этого необходимо мощная государственная помощь и программа развития строительства военно-морского флота", — заявил РИА Новости Украина президент Ассоциации судостроителей Украины "Укрсудпром" Виктор Лисицкий.