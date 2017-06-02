Суд арестовал доли Мартыненко в трех компаниях

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева арестовал принадлежащие бывшему народному депутату Николаю Мартыненко доли уставного капитала в трех компаниях, свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

Решение о наложении ареста было принятопо ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В частности, 23 мая суд принял решение арестовать 5% уставного капитала ООО "Интер-Вент", 14% ООО "Вортекс" и 5% ООО "Техно-Инвест". Мартыненко запрещено осуществлять любые сделки, которые могут привести к переходу прав на принадлежащие ему доли имущества в уставных капиталах упомянутых компаний.

Как отмечает Liga.net со ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц, бизнес-партнерами Мартыненко по компании "Вортекс" были экс-совладелец группы WOG Петр Дыминский, Ланна Лагур, Сергей Перелома (первый заместитель главы НАК "Нафтогаза Украины" — Ред.), Александр Морозов (бывший глава "Ощадбанка", директор по развитию бизнеса "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского), Ольга Пономаренко и покойный нардеп Игорь Еремеев.

По стоянию на 2010 год "Вортекс" владела недвижимым имуществом в Вышгородском районе Киевской области.

В "Техно-Инвесте", где Мартыненко владеет 5%, его партнерами выступают Игорь Керезь (бизнес-партнер Давида Жвании и Мартыненко) и Вячеслав Цыганенко, бывший помощник экс-депутата Жвании.

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В компании "Интер-Вент" кроме Керезя партнером Мартыненка является Андрей Щукин, еще один экс-помощник Жвании. Как и "Техно-Инвест" компания являлась акционером "Диамантбанка".

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко ("Народный фронт") по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов. Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" — Сергей Перелома.

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Уже 22 апреля Соломенский районный суд Киева отпустил Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также первого заместителя главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.