Российский "Ингосстрах" уходит с украинского рынка

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Российская компания "Ингосстрах" приняла решение полностью уйти с украинского рынка.

Компания закрывает свое представительство в Киеве.

Представитель "Ингосстраха" подтвердил "Ведомостям" окончательный выход с Украины, отказавшись уточнить причины.

В Украине представительство работало с 2003 года.

У "Ингосстраха", по информации издания, остаются представительства в Алма-Ате (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мумбаи (Индия) и Пекине (Китай). Два года назад "Ингосстрах" продал украинские активы из-за поправок в закон о лицензировании. Они грозят украинским компаниям лишением лицензии, если их контролируют резиденты России. Имя покупателя активов не раскрывалось.

Ранее НБУ получил документы от владельца Norvik Banka Григория Гусельникова и бизнесмена Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке ими 22,5% и 77,5% акций украинского "Сбербанка" соответственно.