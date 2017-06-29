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    Российский "Ингосстрах" уходит с украинского рынка

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    Сообщается, что представители российской компании "Ингосстрах" отказались назвать причины, по которым приняли решение покинуть украинский рынок.
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    RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Российская компания "Ингосстрах" приняла решение полностью уйти с украинского рынка.

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    Компания закрывает свое представительство в Киеве.

    Представитель "Ингосстраха" подтвердил "Ведомостям" окончательный выход с Украины, отказавшись уточнить причины.

    В Украине представительство работало с 2003 года.

    У "Ингосстраха", по информации издания, остаются представительства в Алма-Ате (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мумбаи (Индия) и Пекине (Китай). Два года назад "Ингосстрах" продал украинские активы из-за поправок в закон о лицензировании. Они грозят украинским компаниям лишением лицензии, если их контролируют резиденты России. Имя покупателя активов не раскрывалось.

    Ранее НБУ получил документы от владельца Norvik Banka Григория Гусельникова и бизнесмена Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке ими 22,5% и 77,5% акций украинского "Сбербанка" соответственно.

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