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    Обвиняемый по "вертолетному делу налоговиков" погиб от сердечного приступа

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    Как рассказал адвокат умершего Юрий Иващенко, на Алексея Ярошенко жестко давили из военной прокуратуры, склоняли к сделке со следствием, угрожали уголовным наказаниями ему и его семье.
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    УНИАН

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Бывший глава налоговой инспекции в Подольском районе Киева Алексей Ярошенко умер от сердечного приступа вследствие давления сотрудников прокуратуры. Он являлся одним из обвиняемых в "вертолетном деле налоговиков". Об этом на Facebook-странице сообщил адвокат Юрий Иващенко.

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    "По информации близких, на Алексея Ярошенко жестко давили из военной прокуратуры (возглавляемой Анатолием Матиосом — Ред.), склоняли к сделке со следствием, угрожали уголовным наказаниями ему и его семье. Они убеждены, что сердечный приступ стал следствием нечеловеческого давления военной прокуратуры", — написал Иващенко.

    Адвокат отметил, что эта трагедия должна быть расследована, а виновные должны понести ответственность за пытки и преследование людей.

    Ярошенко возглавлял государственную налоговую инспекцию в Подольском районе. Он Был задержан в рамках спецоперации военной прокуратуры по, так называемому "делу Клименко".

    Напомним, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

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