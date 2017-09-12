Эксперт: повышение минималки отразится на простом бизнесе

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты. Это произойдет только после принятия пенсионной реформы. Речь идет о росте минималки до 3764 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. В настоящее время минимальная зарплата составляет 3200.

Реально ли поднять минималку, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як чергове підвищення мінімальної зарплати вплине на ведення бізнесу в Україні?

— Негативно, якщо дуже коротко спробувати пояснити, чому. З тієї стадії розвитку економіки, яка є зараз в Україні і з таким розвитком малого та середнього бізнесу це тільки додаткова інфляція, додаткове безробіття, тому що, повірте, я думаю, що велика кількість підприємців не зможе платити податки. Тобто, іншими словами, відправлення грошей з кишені підприємців в кишені бюджетників, тобто працівників лікарень, вчителів тощо. Це все позитивно. Це треба робити, але не за рахунок бізнесу, а за рахунок підняття економіки в цілому.

Чому це відбувається саме зараз?

— Тому що ми починаємо поступово готуватись до виборів. На вибори перш за все ходять бюджетники. Тому треба їм подати позитивний сигнал начебто що є підвищення, бо малий, середній бізнес в нашій країні поки що має 15%. Я зараз знаходжусь у Франції у відрядженні. Я вам хочу сказати, що ти можеш йти в банк, ти отримаєш дуже довгу субсидію, кредит. По-друге, є спеціальні програми розвитку малого, середнього бізнесу. По-третє, в житті ніхто не підійде і тому тут середній і малий бізнес 80 і більше відсотків, а в Україні це — 15%, тому негативно.

Як підприємці обходять сплату підвищеного ЄСВ?

— Після першого підняття я чув, що якось стогнали, але терпіли. Думаю, що зараз почнуть трохи ховати, частково давати зарплату в конвертах, якусь кількість людей будуть звільняти, тому що не витягують. Сьогодні малий, середній бізнес, на жаль, він потребує підтримки, бо його дуже мало, а він має платити. Він боїться більш за все, щоб до нього хтось прийшов і почав його смикати. Тому частково будуть переводити в тінь виплату всіх зарплат.

Напомним, минимальную зарплату обещают поднять после рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе, который предусматривает повышение страхового стажа. Кроме того, в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты. Такое мнение выразил координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак.

Отметим также, что минимальную заработную плату уже повысили в начале 2017 года в два раза. Второе повышение в течение года маловероятно, поскольку развивая данную тему, власти просто отвлекают народ от реальных проблем, считает Сергей Доротич.