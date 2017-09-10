Очередной рост минималки грозит обернуться гиперинфляцией - эксперт

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату до 3 764 гривен. Но только после принятия законопроекта о пенсионной реформе. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева. При этом в начале недели фракция БПП обратилась к правительству с призывом повысить минималку до 4 тысяч. По сообщению Минсоцполитики, проект закона о пенсионной реформе будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады ориентировочно с 18 до 22 сентября.

Возможные последствия от очередного роста минимальной зарплаты в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"То, что сейчас появляются такие инициативы, очевидно, уже стартует избирательная кампания, и политические силы соревнуются друг с другом, кто предложит более высокую минимальную зарплату. Но мы предложить и установить можем и 4 тысячи, и 14 тысяч, и 40 тысяч — подобное мы уже проходили в первой половине 90-х, когда почти все украинцы уже были миллионерами, но от этого покупательная способность наша не росла, а только уменьшалась. Я не хотел бы, чтобы наши политические силы снова отбросили Украину во времена начала 90-х, во времена гиперинфляции", — заявил Новак.

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Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский заявил, что от повышения минималки выиграли прежде всего те украинцы, которые ее получают, но этот выигрыш краткосрочный.