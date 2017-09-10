наверх
10.09.201715:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Очередной рост минималки грозит обернуться гиперинфляцией - эксперт

    (обновлено: )120
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире "ГС" напомнил о временах начала 90-х, когда все украинцы были практически миллионерами, но от этого их покупательная способность только уменьшалась.
    Гривны, доллары и евро
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату до 3 764 гривен. Но только после принятия законопроекта о пенсионной реформе. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева. При этом в начале недели фракция БПП обратилась к правительству с призывом повысить минималку до 4 тысяч. По сообщению Минсоцполитики, проект закона о пенсионной реформе будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады ориентировочно с 18 до 22 сентября.

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
    Новое повышение минималки обвалит гривну и взвинтит цены - экономист

    Возможные последствия от очередного роста минимальной зарплаты в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

    "То, что сейчас появляются такие инициативы, очевидно, уже стартует избирательная кампания, и политические силы соревнуются друг с другом, кто предложит более высокую минимальную зарплату. Но мы предложить и установить можем и 4 тысячи, и 14 тысяч, и 40 тысяч — подобное мы уже проходили в первой половине 90-х, когда почти все украинцы уже были миллионерами, но от этого покупательная способность наша не росла, а только уменьшалась. Я не хотел бы, чтобы наши политические силы снова отбросили Украину во времена начала 90-х, во времена гиперинфляции", — заявил Новак.

    Смотрите также: Космические цены и пустые карманы. Чего больше всего боятся украинцы 

    Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский заявил, что от повышения минималки выиграли прежде всего те украинцы, которые ее получают, но этот выигрыш краткосрочный.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили с сыном в автобусе
    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия