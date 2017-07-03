Из Днепра. Из-за инспекции по труду предпринимателям грозят огромные штрафы

РИА Новости Украина

Теперь за одного незарегистрированного работника предприниматель может, по предписанию инспекции по труду, заплатить порядка 96 тысяч гривен. Максимальный размер штрафа – 320 тысяч гривен.

Сайт города Днепра 056.ua поговорил с четырьмя депутатами горсовета – Артемом Хмельниковым, Михаилом Лысенко, Александром Сиротой и Александром Куприенко. Двое поддерживают создание инспекции, двое – категорически против.

Александр Куприенко, фракция "Самопомич":

В рамках изменений в бюджет было предложение профинансировать инспекцию по труду – более 2 миллионов гривен. Проблема в том, что за положение по созданию инспекции никто не голосовал. Положение утверждено указом мэра. Я не юрист, но, на мой взгляд, это – полулегально.

Есть иск в суд. И суд временно приостановил это решение мэра. До рассмотрения по сути – 26 мая – суд приостановил это решение.

Почему мы против инспекции. Это та самая инспекция, которая определяет штрафы для предпринимателей. Она может определять штрафы до 320 тысяч гривен. До 96 тысяч гривен могут наложить штраф на предприятие, если есть вопросы по конкретному работнику. Стоит особо отметить, что эта инспекция есть на уровне области.

Артем Хмельников, глава постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, финансов и местного самоуправления, внефракционный:

В ходе сессии Днепровского горсовета не рассматривался вопрос трудовой инспекции как таковой. Такая инспекция была создана еще в феврале месяце. В ходе сессии рассматривался вопрос о финансировании заработной платы и обеспечении работы ее сотрудников. В феврале месяце, в том числе депутат Куприенко, проголосовал за создание инспекции. На сегодня, не знаю по каким причинам, депутат поменял свое мнение.

Почему нужна эта инспекция. В рамках реформы децентрализации из центра городу были переданы следующие функции: ГАСК, трудовая инспекция, инспекция по благоустройству. Это органы, которые имеют право, в рамках своей компетенции, проводить те или иные проверки на соответствие действующему законодательству.

Теперь по санкциям. Я считаю, что санкции – до 320 тысяч гривен штрафа – завышены. Но это не горсовет принимал решение, а Верховная Рада.

В то же время не создавать этот орган, мы не имеем права. Я объясню почему.

Вопрос, когда люди работают в "черную" — вопрос местного бюджета. Именно городской совет должен нести политическую ответственность за тех работников, которым начисляется минимальная заработная плата в 3 200 гривен. Ведь есть случаи, когда работникам начисляют по 1 600 гривен, а они ставят свои подписи в подобных ведомостях. То есть инспекция по труду в нашем городе нужна в любом случае.

Александр Сирота, крупный застройщик, фракция "Оппозиционный блок":

Это создание очередной дублирующей структуры в системе горсовета. Более того, мне кажется, что создание новой структуры – очередное раздувание штатных сотрудников городского совета. Сейчас это уже более 1100 человек. Скоро сравняемся с численностью трудоспособного населения города.

Введение новых дополнительных инспекций ни к чему хорошему не приведет.

Первое. Это дополнительное расходование бюджета. Второе. Есть аналогичная государственная служба. Есть областная служба.

Мое видение работы службы. Например, надо оказать давление на предпринимателя. Команда мэра дает "фас". Проверяют все. Даже если у бизнеса все нормально – это лишняя головная боль, которая тормозит днепровский бизнес.

Михаил Лысенко, заместитель городского головы Днепра, депутат фракции "УКРОП":

И Куприенко, и Сирота выполняют заказ определенных групп лиц, которым выгодно держать "на конверте" людей. Александру Сироте, как крупному застройщику, у которого на организациях не оформлено восемьдесят процентов людей, работники получают деньги в конверте. Сейчас им нужно будет показать это официально, за каждого платить НДФЛ и платить в бюджет. Даже в горсовете образовалось определенное лобби.

Те же представители отельно-ресторанного бизнеса. У них мало кто оформлен. Если с человеком что-то произойдет, он не сможет получить деньги. Эти люди социально не защищены.

Инспекция по труду не будет создаваться как отдельное коммунальное предприятие, люди будут работать, уже работают в структуре горсовета.