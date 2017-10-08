Кличко vs МАФы: массовый снос в духе тотальной украинизации

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"Европейский" мэр Киева Виталий Кличко прославился неевропейскими отношением к малому и среднему бизнесу города. Торговые киоски и ларьки подвергаются массовому демонтажу, который сопровождался избиениями, поджогами и случаями мародерства. Мелкие предприниматели, три года назад активно поддержавшие Евромайдан, теперь стали яростными противниками Кличко и его "европейских" методов работы.

"Титушки" против МАФов

4 октября на Певчем поле должна была открыться выставка хризантем "Фантастическая история". Однако накануне коммунальщики разломали окружающие киоски, заявив о том, что это плановый демонтаж для повышения комфорта посетителей парка. Ранее власти брутальным образом снесли несколько десятков киосков на рынке "Вырлица", возле ст. метро "Лесная" и на Харьковском массиве. Неизвестные стали разбирать торговые ряды на рынке по соседству, на улице Киото.

В целом, КП "Киевблагоустройство" демонтирует около сотни ларьков в месяц, однако это не решает проблему благоустройства столицы. На месте одних киосков появляются другие, или образуется пустырь либо автостоянка.

Кличко и "европейский демонтаж"

Инициатором уничтожения киевских МАФов является мэр города Виталий Кличко, который проводит такие операции под видом приведение города в европейский вид.

"В Киеве большинство МАФов… 4000 МАФов установлены неофициально. Ни за что не платят и подключаются к электроэнергии. Больше того, территория возле МАФ напоминает мусорник. Поэтому наше задание убрать их, и мы их убираем.. Я был в Баку, Берлине, Нью-Йорке, Париже, во многих странах, но такого своеволия там нет, такого базара нет, когда ставят разные будки. Мы приняли решение, что люди должны платить паевое участие. Посмотрите, сколько первых этажей с вывесками «Аренда». Знаете, почему так много? Потому что нужно официально платить коммунальные услуги в таких помещениях, зарплату, официально подключаться к электроэнергии. Маленький предприниматель может арендовать помещение и платить все официально", — сказал он.

Комментируя тему демонтажа МАФов на рынке "Лесном", мэр сказал так: "Ужас господний, рынок «Лесной», эта мусорка. Сколько уже про это шутили. Частные предприниматели, которые там торгуют, не могут убрать вокруг. Современные торговые центры будут большой альтернативой МАФам, которые есть. Киев не должен быть базаром. Киев должен быть городом парков и скверов. Или вы предлагаете бесплатно дать место на рынке, чтобы они не платили за электроэнергию?", — сказал В.Кличко.

Мэр предложил предпринимателям, потерявшим свой МАФ, перемещаться на базары, поскольку, по его словам, половина рынков пустует.

"Половина рынков Киева свободна. На "Бессарабском рынке" треть мест пустая. Идите торгуйте на "Владимирский рынок" или на "Житний", половина этих рынков пустые. Люди торгуют на улице, мы предлагали им даже бесплатно внутри, они все равно на улице стоят. Мы убираем МАфы и наводим порядок — нравится это кому-то или нет, все равно мы это будем делать", — заявил мэр. Он сообщил, что в 2017 году власти убрали 1 тыс. незаконных МАФов, осталось еще 6 тыс.

Реакция бизнеса

Большая часть представителей малого и среднего бизнеса 3 года назад активно поддержала Евромайдан. Собственники МАФов кормили митингующих, возили им теплые вещи и стройматериалы, надеясь, что новая "европейская" власть защитит их от "донецких" и даст им нормально работать. Однако после того, как на местных выборах победил Кличко, он забыл о своих обещаниях не трогать МАФы и тут же развернул кампанию против киосков, лишая их права на предпринимательскую деятельность.

"Предпринимателей поставили вне правового поля, им навязали так называемое паевое участие, суть которого сводится к следующему — вы платите деньги городу, но вам не дают никаких гарантий и в любой момент могут снести. Это такая откупная, ты временно откупился, но ты понимаешь, что ты не имееешь правового механизма на то, чтобы МАФ легализовать", - завил РИА Новости Украина киевский предприниматель Эдуард Курганский.

По его словам, пять лет назад назад был законопроект о выделении площадей в городе под МАФы. Ожидалось, что эти территории предприниматели могли свободно арендовать или покупать и торговать без страха и риска. Однако после Евромайдана о законопроекте забыли.

"Злочинна влада" еще в 2011-2012 гг разработала цивилизованный подход к решению проблемы МАФов, введя зонирование территорий, которые предприниматели могут использоваться для торговли с киосков. Торговые точки вне зоны подвергались сносу. Однако "европейцы" отвергли эти наработки, став массово сносить "неправильные" киоски и возводить "правильные".

По словам Курганского, киевские владельцы МАФов уже смогли оправиться от шока после действий людей Кличко, и сейчас судятся с городской властью.

"У владельцев МАФов позле Политеха у людей уже 3-й выигранный суд, который постановил, что люди стоят законно. Там в машине у человека, который разрушал киоски, нашли полицейскую форму, в ходе сноса женщине сломали руку. Суд признал незаконным действия "Киевблагоустройства". На улице Пушкинская сотрудники "благоустроя" в присутствии 30 титушек пытались снести частную собственность, которая никак не мешает людям и стоит на законных основаниях. УНИАН При демонтаже МАФов силовики заодно с коммунальщиками – эксперт

По эти двум эпизодам я могу судить, что идет зачистка с нарушением законодательства, при этом часть киосков сносят, а другие почему то стоят. Говорят, что снесут и поставят сквер, но он там не поместится, там сейчас парковка автомобилей", — заявил Курганский.

По его словам, бизнесмены сейчас занимаются объединением, проводят совместные акции протеста, совместно обращаются в суды, пытаясь отстоять свою собственность.

Запрет алкоголя и… украинизация

Владельцы МАФов также оказали массовое сопротивление решению Киевсовета относительно запрета торговать спиртными напитками. Бизнесмены регулярно пикетируют Киевсовет и судятся с чиновниками, требуя признать это решение незаконным.

"Данное решение нанесло огромный вред МАФам, ведь у многих торговля, например, пивом была основным видом дохода. Часть МАФов переформатировало свою деятельность, часть ушла в тень, но большинство пытается отстоять свою правоту в суде", — заявил РИА Новости Украина глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь.

Теперь владельцам торговых точек придется отстаивать свою правоту и по языковому вопросу. 5 октября Киевсовет принял решение, что во всех сферах обслуживания используется только украинский язык.

Предприниматели считают, что под видом украинизации вывесок, ценников, названий в меню городские чиновники хотят вымогать из них деньги.

"Сейчас эта инициатива сейчас только формируется, и в каком ключе будут проходить, сейчас непонятно. Или это будет рекомендация, или будет создано условное КП, которое будет выдавать лицензии и демонтировать вывески. Если будет иметь рекомендательный характер, то люди добровольно это сделают, обозначат свою гражданскую позицию, если это будет делать в интересах чиновников, то приведет к противодействию", — отметил Соболь.

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По словам Курганского, процедура установки и снятия вывесок очень запутана, поскольку это является рекламной продукцией, поэтому требует дополнительного согласования.

"Это не даже не вопрос денег, а вопрос траты времени на согласование. Эти моменты ведь регулируется "Киеврекламой". Придется тратить много времени на прохождение инстанций. При этом, один департамент хочет, чтобы поменяли вывеску сразу же, а другой — говорит, что еще не согласовал новую вывеску. Крайним окажется бизнес", — считает бизнесмен.

Предприниматель также сообщил, что готовится к постановлению Киевсовета. В частности. он провел среди своих продавцов разъяснительную работу, потребовав приветствовать посетителей на украинском языке, однако говорить они будут на том языке, на котором удобно покупателям.