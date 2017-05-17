Запрет "1С": шок 300 тысяч предпринимателей и отсутствие альтернатив - Доротич

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Ряд российских соцсетей, интернет-ресурсов и различное программное обеспечение теперь в Украине под запретом. Накануне президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Этот документ предусматривает блокирование доступа на территории Украины к таким соцсетям, как "Вконтакте" и "Одноклассники", а также доступ будет запрещен ко всем web-сервисам "Яндекс" и Mail.ru. Под запрет попали и различные российские интернет-СМИ, а также программное обеспечение, в том числе и популярная в нашей стране бухгалтерская программа "1С".

На неё подвязаны около 300 тысяч предпринимателей и больше всего разговоров вызвали санкции в отношении именно этого программного обеспечения.

Есть ли альтернатива программному обеспечению "1С", в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(публикуется на языке оригинала)

Що говорять про вчорашню новину підприємці? Чи бачать альтернативи "1С"?

— Хочу відмітити, що цим програмним комплексом користується більше 300 тисяч споживачів, більше 300 тисяч суб'єктів господарювання. І спочатку, звичайно, вона викликала чималий шок.

Але потім, оклигавшись, всі зрозуміли, що нічого страшного, в принципі, не відбулося. І на сьогоднішній день прямої заборони щодо використання продукту немає.

Отримати оновлення в сучасному світі інтернет-павутиння взагалі не виникає проблеми. Ми розуміємо, що треба буде трошки переформатувати роботу. Звичайно, залишається дуже суттєвим ризик того, що під час будь-яких контрольних перевірочних заходів є можливість у нашої репресивної системи мати чергові проблеми чи мати чергові претензії до суб'єкту господарювання, що вони використовують зазначений продукт. І це в якійсь мірі трошки бентежить підприємців.

На сьогоднішній день альтернативи "1С" немає. Тому що переходити на світові продукти — це дуже дорого. Вартість від мінімального пакету. Найдешевший пакет від 50 тисяч доларів починається.

Хочу нагадати, що "1С", найдешевший пакет, був від двох тисяч гривень. Звичайно, максимальний міг доходити і до сотні тисяч гривень. Але це вже для великих корпорацій. І вся проблема навіть в тому, що зазвичай використовують великі олігархічні структури, бо це, зокрема, великий бізнес.

Давайте не будемо забувати, що "1С" дужа активно пропагувала держава. Це буквально місяць чи два місяці назад проходили активні курси, залучалися люди. І коли ти намагався здавати звітність в якомусь іншому форматі, то ти чув таке велике "фе" від працівників ДФС. Вимагали, щоб всі працювали на "1С", тому що справді вона була найкраще комунікована з ДФС.

І навіть ті програми вітчизняного виробника інформаційних технологій, вони всіляко потуралися владними інституціями, і завдяки цьому чи як наслідок цього вони не розвивалися, тому що мали обмежену клієнтську базу, не мали ресурсу для розвитку. Таким недолугим рішенням влада нічого гарного не зробила, це точно. trust.ua У малого бизнеса нет альтернативы 1С - Забловский

Страшної біди я особисто не бачу, ще раз кажу, що завжди знайдемо, як обійти. Ми, слава Богу, винахідливий народ. І любу дурість влади зможемо обійти. Але, звичайно, є певні перепони.

Яким чином збираються обходити? Навіть ДФС дуже сильно зав'язана на "1С".

— Абсолютно, звітність вони приймали в форматі "1С". Їм зараз треба буде самим перепрофілюватися. І це не так швидко. Це не місяць і навіть не два. На це може бути витрачено і до півроку, а то і більше. Тому що треба переформатувати всі файлообмінники, щоб вони сприймали кодифікацію інших програмних продуктів. А це завжди технічні збої.

Ми бачимо, як в нас працюють сервіси Мінюсту і інших державних установ. Вони вже більше як рік тому анонсовані, а все ніяк не налагодять. Тому збої будуть, звичайно. І проблеми будуть не тільки у підприємців, а проблеми будуть і у державних органів.

Свое мнение о запрете на пользование российскими соцсетями и ресурсами выразил также слушатель радиостанции Голос Столицы.

Алексей: Очень интересная тема затронута. Прозвучала такая фраза, что маленькие компании, ФОП, они будут испытывать трудности для перехода на новые системы.

Я вам скажу по опыту. Поскольку я очень близко связан с "1С", проблем практически никаких не будет. Больше того, вчерашнее сообщение о том, что компания "1С" будет запрещена, продажа будет запрещена, я воспринял очень хорошо. Дело в том, что сейчас произойдет перераспределение рынка. Все прекрасно понимают, что "1С" за счет того, что она агрессивно захватывала рынок Украины, она была монополистом. И тут нет ничего удивительного. Это нормально.

Очень большие деньги были влиты на то, чтобы "1С" занимала лидирующее место. Сейчас что произойдет. Маленькие ФОП наймут студентов, все прекрасно понимают, что "1С" — это оболочка, которую прекрасно можно дописывать, переписывать, больше того, на платформе "1С" можно делать очень удивительные вещи, которые абсолютно не связаны с бухгалтерией. Поэтому сейчас просто люди, которые в 2008 году потеряли работу, которые работали в компаниях по доработке этой же "1С", перешли на аутсорс, просто сейчас будут, у них появится работа. Это первое.

Что касается перехода больших компаний… Всегда удобно получать обновления, всегда удобно сидеть на шаблоне и платить за это абонплату. Это хорошо для больших компаний. Но опять же, постановка задачи, у этих же больших компаний всегда было один-два программиста, которые сидели, дописывали отчетность.

Теперь вы звонили эксперту, который говорил о том, что пройдет какое-то время по поводу формата выгрузки данных и приложений. Это совершенно простые форматы, которые достаются из программ всеми возможными способами. Поэтому что касается технической части, здесь вообще проблем никаких не должно быть.

Другой как раз вопрос в том, что если будет явно указано то, что запрещено пользоваться данной программой. Вот здесь будут проблемы. Потому что на сегодняшний момент альтернативы такой глобальной, которая была бы связана с государственными учреждениями по экспорту, импорту данных сдачи отчетности. Ее действительно на сегодня нормальной нет. И здесь могут действительно быть проблемы по поиску альтернативы.

Но опять же, я вам хочу сказать, что многие маленькие компании используют эти версии, которые не поддерживаются уже самой компанией "1С".

Ранее эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой государственном бюджете Украины.