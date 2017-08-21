Украинский бизнес за рубежом. Как выйти на внешние рынки - пресс-конференция

Во вторник, 22 августа, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Украинский бизнес за рубежом. Как выйти на внешние рынки?"

Сегодня украинские компании все активнее начинают работать с внешними рынками. Однако стоит обратить особое внимание, что разные рынки требуют различных методов и подходов для успешной работы на них. Рынки можно разделить с точки зрения географической близости и истории активных взаимоотношений Украины с этими странами и регионами. Самыми близкими ментально и территориально являются страны Восточной Европы, там украинским компаниям достаточно легко найти партнеров и закрепиться на рынке. Существуют другие страны и регионы, которые очень интересны отечественным компаниям, но их бизнес-стратегия не всегда понятна местному бизнесу.

После подписания соглашения об Ассоциации с ЕС украинский бизнес надеялся, что Европа откроет свои рынки для экспорта украинской продукции. Но экономический прагматизм европейских партнеров, механизм квот и других защитных механизмов показал, что место под европейским солнцем отечественные компании могут получить только в конкурентной борьбе.

В основе построения организаций лежит грамотная политика руководства, а не деньги инвесторов. Современный мир открыл много границ и устранил многие препятствия для бизнеса, а украинскому бизнесу необходимо научиться видеть тренды и тенденции и быть в них, а не бороться с ними. Для построения прибыльного и эффективного бизнеса в Украине и за рубежом необходима стратегия.

Каковы основные определяющие факторы бизнес-стратегий для выхода на внешние рынки? Какова ситуация с украинским малым и средним бизнесом, на что ему обратить внимание при выходе на зарубежный рынок? Каковы ключевые особенности во взаимоотношениях на рынке розничной торговли с точки зрения производителя? Как эти вопросы регулируются в ЕС?



Эксперты пресс-конференции:



Виктория Рахматуллина, эксперт по международным отношениям между арабо-африканским регионом и Украиной, директор по развитию бизнеса UCCI Group



Кристина Шехайтли, международный бизнес-стратег, основатель агентства BEWEIS



Игорь Гарбарук, международний эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба"



Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 22 августа в 12.00

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