Эксперт: 18 000 закрывшихся ФЛП реально наполняли бюджет

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Закрытие физических лиц — предпринимателей не осталось без внимания Государственной фискальной службы. Там привели такую статистику: с 1 декабря прошлого года по 20 февраля около 330 тысяч предпринимателей закрыли свой бизнес.

Большинство из них уже давно не вели никакой деятельности и существовали в "спящем режиме". Но из-за такого массового закрытия Государственная фискальная служба предложила ввести некоторые изменения. Там считают необходимым отменить проверку каждого физлица-предпринимателя при его ликвидации.

Подробнее изменения в налоговой сфере в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала управляющий партнер юридической компании "WinnerLex", член общественного совета при Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Анна Винниченко.

Какие сейчас проверки предусмотрены при закрытии деятельности физлица-предпринимателя?

— На сегодняшний день по Налоговому кодексу предусмотрены такие проверки, как документальная, недокументальная, внеплановая, плановая, камеральная проверка — когда без выхода на предприятие, без вызова к себе физического лица–предпринимателя проводится по внутренним учетным данным проверка соответствия задекларированных данных, которые отображаются в автоматизированной системе учета плательщика налога. Что касается такого предложения Романа Насирова, я его расцениваю и с точки зрения человека, который ведет бизнес, и с точки зрения моей адвокатской практики — оно достаточно позитивное. Речь не идет о том, чтобы отменить все проверки ФЛП. Речь идет о том, чтобы пересмотреть все критерии, по которым нужно такие проверки совершать или же не нужно.

Многие физические лица–предприниматели не ведут никакой деятельности. Соответственно, они сдают отчеты и декларации с нулевыми показателями, они их сдают с прочерками. Соответственно, данные с таких деклараций попадают в "Единую систему автоматизированного учета налогоплательщиков", а инспектор при получении информации о закрытии, когда заходит в эту систему, не осуществлял деятельности. Конечно, в данном случае говорить о том, чтобы вообще не проверять, немного неуместно, потому что физическое лицо–предприниматель сможет сдавать декларацию с прочерками, налоги не платить — но в то же время по его банковскому счету будут ходить хорошие суммы именно как по ФЛП. Соответственно, хотя бы камеральные проверки в таких случаях делать нужно на предмет соответствия данных, которые содержатся в декларациях и данных по его доходах, которые могут быть взяты со стороны банков, то есть я так понимаю, что вся информация в налоговой есть.

Это касается и физических лиц, которые находятся в первой, второй группах налогообложения?

— Им не нужно вести систему учетов расходов и доходов. Нужно просто платить процент. Если это первая группа, то нужно платить до 10% прожиточного минимума, если это вторая группа – до 20% минимальной зарплаты. Соответственно, в данном случае налоговый инспектор должен посмотреть, насколько были задекларированы эти сумы, насколько они были уплачены, если это была работа. Если это физическое лицо – предприниматель и единоналожник, он находится в первой группе, у него объем выручки не должен превышать 300 тысяч. Если он превышает, он автоматически уходит на общую систему. Здесь тоже надо перепроверить, насколько объем выручки, который задекларировал такой субъект, соответствует тому, что он мог задекларировать. Он мог на самом деле получить объем и на полмиллиона, и на миллион, а заплатить минимальный налог до 10% прожиточного минимума. На мой взгляд, конечно же, нужно подходить избирательно, нужно обязательно смотреть по показателям, нужно сверять с данными по уплате налога, которые заходят по банковским счетам, чтобы понимать расходы, доходы, в данном случае подходить избирательно.

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Для предпринимателей это будет упрощение процесса?

— Для бизнеса чем меньше налогового давления, в том числе и в виде дополнительных камеральных проверок, тем проще. Это однозначное упрощение. Вопрос, конечно, стоит избирательности налогового органа, чтобы четко выписать необходимые нормы, необходимые в таком случае критерии, чтобы было поменьше человеческого фактора, чтобы не было: одного мы будем проверять, другого не будем проверять; чтобы это было максимально автоматизировано и четко выписано на уровне законодательства.

В ГФС приводят статистику, что с начала декабря 2016 года закрылось около 330 тысяч физлиц-предпринимателей. У вас есть какие-то другие данные?

— Я знаю, что из этой цифры минимум 15% были работающие ФЛП, которые реально платили налоги, ЕСВ. Просто их система работы носит более сезонный характер: торговцы какими-то сезонными фруктами или какие-то сезонные работы. Им невыгодно в те месяцы, когда они не работают, уплачивать ЕСВ. Соответственно, они закрылись. Будут ли они открыты тогда, когда начнется сезон, мы не знаем, но, в любом случае, часть из них уже потеряна. Насколько знаю, 18 тысяч работающих ФЛП закрылось, которые реально были "живые", которые платили деньги.

Почему они закрылись?

— Как было в нормах законодательства до нового года: если ты работаешь — ты платишь ЕСВ, если ты не работаешь — ты не платишь. Сейчас зачем человеку, если он не имеет дохода, платить такую суму ЕСВ? Люди, видимо, для себя не нашли ответ на этот вопрос, поэтому закрылись.

Какие изменения в таком случае необходимы в работе ГФС?

— Выписать четко критерии, по которым будет понятно, в каких случаях нужна проверка, в каких случаях не нужна, выписать их максимально, заюстировать приказом, который зарегистрировать в Минюсте, чтобы его действия распространялись на все формы собственности в Украине, максимально минимизировать в данном случае человеческий фактор, возможно, ввести более автоматизированные формы учета, чтобы выбивалось это по ІТ-системам. Ну и, конечно же, если ФЛП не работал, если он подавал отчеты с прочерком, не тратить на него бюджетные деньги, которые пойдут на зарплату проверяющему, не тратить на него еще какие-то ресурсы.

Напомним, эксперт в сфере бизнеса Вячеслав Кредисов в эфире "ГС" спрогнозировал, как малый бизнес переживет повышение налогов, а также заявил, что предпринимательством в Украине могут заниматься лишь оптимисты.