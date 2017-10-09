Гройсман инициировал уголовную ответственность за "маски-шоу"

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в ближайшее время в Украине будет создана рабочая группа, которая наработает законопроект об усилении ответственности за давление на бизнес.

По его словам, три недели назад состоялась встреча с представителями бизнеса под председательством президента Петра Порошенко, в ходе которой была поддержана инициатива ограничить практику силовых обысков в офисах и на предприятиях компаний.

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"Теперь нужно сделать следующий шаг. Сегодня я предложил представителям бизнеса создать совместную рабочую группу, которая бы очень быстро, за 2-3 недели, написала законопроект об уголовной ответственности за неправомерные действия против бизнеса. Мы готовы будем его внести в Верховную Раду", — написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Владимир Гройсман/Facebook, 9 октября 2017

Ранее юрист Андрей Портнов заявил, что президент Петр Порошенко ввел альтернативную подследственность, позволившую одно и то же уголовное дело в отношении предпринимателей расследовать и продавать по очереди сразу в пяти правоохранительных органах.