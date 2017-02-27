Массовое закрытие ФЛП подтверждает разочарования бизнеса - Доротич

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Создать или ликвидировать ЧП можно будет онлайн в течение суток. Такой сервис запускает Минюст.

По словам министра юстиции Павла Петренко, этот сервис будет доступен в онлайн-доме юстиции. В первые две недели он будет работать в тестовом режиме, после этого — в постоянном.

Чтобы зарегистрировать или ликвидировать ЧП, нужно будет создать запись в личном кабинете и подать заявление. Все действия будут проведены в течение суток.

Подробнее нововведения для бизнеса в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

Яка зараз ситуація із закриттям "сплячих" ФОПів?

— Ситуація насправді критична, уже закриття сягнуло позначки більше 324 тисячі, і цей процес надалі відбувається, тому що, по-перше, складна економічна ситуація, по-друге, прийнятий закон щодо так званих "сплячих" ФОПів, створено для них обов’язок сплачувати додаткові кошти – 704 гривні щомісяця.

Що принципово зміниться, коли з’явиться онлайн-сервіс, запропонований Мінюстом?

— Незалежно від того, чи ти відкриваєш ФОП, чи закриваєш, ти мав безпосередній контакт із податковою інспекцією у себе в районі, де подавав відповідну заявку чи на відкриття, чи на закриття. Відкриття процедури було дещо складніше, тому що реєструєш, а потім отримуєш довідку для того, щоб відкрити рахунок в банку. На закриття треба було подавати заявку встановленої форми, однак в зв’язку з тим, що зараз перезавантажені податкові інспекції, то певні проблеми чи то з системою, яка не працює, чи то з напливом людей, створюють дуже суттєві незручності для фізичних осіб-підприємців. Але найбільша проблема в тому, що дуже багато підприємців зараз знаходиться за межами країни з тих чи інших обставин, і вони зараз в підвішеному стані, тому для них відкриття такого сервісу – це вкрай потрібно. Я зазначу, що такі сервіси в тестовому режимі працювали в Дніпропетровській і Харківській області, однак теж там були проблеми з перебоями. Дуже хотілося б вірити, що такий сервіс Мінюст запустить, і він справді буде дієвий, а не буде вимагати дуже різного роду авторизації, тому що дуже багато людей переселених, дуже багато підприємців подалися на заробітки у Польщі, у інші європейські країни, і безпосередньо ми щодня отримуємо десятки дзвінків з проханням допомогти в питаннях закриття ФОПа.

Коли можуть запустити цей онлайн-сервіс?

— Петренко очікує, що через два тижні це буде запущено в тестовому режимі. Я не можу зараз сказати, наскільки це буде дієвий сервіс, тому що, на жаль, дуже багато заяв наших очільників не справджувались. Давайте навіть згадаємо ту саму ситуацію з Мінюстом щодо питань реєстрації та перереєстрації ТОВів і до чого це призвело — що потім прийшлося здавати назад, тому що було запущено дуже багато процедур рейдерського захоплення. Сподіваюсь, що зараз вже на помилках своїх навчився Мінюст, і сервіс буде запущений, він буде дієвий. Система не вимагала якоїсь додаткової авторизації в безпосередньому контакті з Державною податковою інспекцією, тому що, якщо це буде просто заява, але все одно треба буде в той чи інший спосіб її підтверджувати, безпосередньо відвідавши податкову інспекцію, то це марна трата часу і коштів державних на цей ресурс. Якщо це справді можна буде робити дистанційно з будь-якої точки світу, то цей сервіс дуже серйозно буде слугувати підприємцям, і в якійсь мірі відновить довіру до влади, тому що прийняті зміни правил гри в односторонньому плані з боку держави в якійсь мірі зневірила підприємців і мене особисто. Дуже багато підприємців тепер будуть добре думати, наскільки їм варто займатися бізнесу, а тим, хто хотіли почати свій бізнес, серйозно замисляться, чи варто заходити в гру, правила якої можуть щоденно змінюватись.

Хто буде куратором цього онлайн-сервісу – Мінюст чи Державна фіскальна служба?

— Судячи з того, що це була заява Петренка, я маю надію, що куратором цієї системи буде Мінюст. Зараз йде дуже багато розмов, і ми, як експерти, підтримуємо те, що Державна фіскальна служба не повинна мати ці онлайн-сервіси, ці онлайн-сервіси повинні бути поза Державною фіскальною службою чи в Мінфіні, чи в Мінюсті, тому що, на жаль, дуже багато зловживань і нарікань на зловживання в Державній фіскальній службі, ми пам’ятаємо зниклу базу даних з інформацією про суб’єктів, які проводили митне оформлення, це не так давно відбувалося, і, на жаль, недовіра саме підприємницького середовища до Державної фіскальної служби чи не найбільша.

Але ж саме Державно фіскальна служба опікувалася питаннями підприємництва?

— Так. Державна фіскальна служба безпосередньо проводить реєстрацію чи видачу тих самих довідок і закриття. Однак я вважаю, що це питання скоріш Мінюсту, чим Державної фіскальної служби.

Наскільки електронне врядування полегшує життя підприємцям?

— Електронне декларування життя полегшує, але прогресивним підприємцям. Ми повинні не забувати, що у нас десь приблизно третина всіх суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб – це, на жаль чи на щастя, люди пенсійного віку, які у такий спосіб собі знаходять заробіток. І от саме користування онлайн-сервісом такими людьми, воно дещо важче можу бути запроваджено, надії є на те, що родичі, близькі, рідні будуть допомагати в цьому. Але в мене батько підприємець, то всі питання щодо звітності йому допомагаю вирішувати я, тому що літня людина – це вкрай важко освоїти таку новітню науку. Зазвичай це люди, які просто займаються тим чи іншим виробництвом, ті чи інші послуги, і ще їм освоювати, скажімо так, інтернет-грамоту – це не завжди легко. Є певна проблема, але все одно це ще одна можливість не стояти в чергах, не втрачати свій час, а з допомогою рідних чи самотужки проводити ті чи інші операції через електронні кабінети.

Як позначилася на бізнесі відсутність в Україні податкової міліції?

— Дуже важко зараз іде розмова про податкову міліцію, і фактично де-юре не існує, вона ліквідована, але де-факто вона існує. Що саме страшне, вона продовжує не зовсім законні дії, вона функціонує, і там той самий Насіров, той самий його заступник Білан, вони всіляко стверджують, що податкова міліція – вона є, а пані Южаніна ще намагалась нещодавно її реанімувати, внести зміни в закон, який взагалі не стосується питань податкової міліції. Я думаю, що намагання будуть і далі продовжуватись відновити цю інституцію, тому що це певна репресивна машина, яка використовувалась Державною фіскальною службою для тиску на бізнес.

До кінця цього року Міністерство юстиції, за словами профільного міністра, планує також перевести в електронну форму можливість ліквідації громадських об'єднань і створення професійних спілок. Наскільки необхідне таке нововведення?

— Це питання дуже дискусійне, тому що останнім часом ми, як громадські діячі, відчуваємо таке дуже велике бажання з боку владних інституцій в якійсь мірі контролювати громадські об’єднання і різні профільні асоціації. Це порушує міжнародне законодавство, яке визнала Україна, але це бажання ми спостерігаємо всюди – розробляють різного роду стратегії, плани, програми для того, щоб контролювати, зокрема, стратегію розвитку малого, середнього підприємництва розробило Мінекономрозвитку, де забили питання перегляду доцільності існування тих чи інших громадських організацій, і ці такі бажання влади постійно влізти в громадську діяльність, вони трошки в мене викликають таке занепокоєння, тому логічно, звичайно, щоб були такі онлайн-сервіси, але щоб не було певного роду зловживань. Не будемо забувати про рейдерські захоплення підприємств після певних нововведень Мінюсту, щоб тут якась громадська організація, яка потужно веде свою діяльність в Україні, відстоює ті чи інші права тої чи іншої верстви населення, раптом не взнала, що якось хтось дуже в такий незрозумілий спосіб в онлайн-сервісі її ліквідував і вона залишилась поза законом. Потім відновитися громадській організації дуже важко, тому що треба попасти в реєстр неприбуткових організацій. А щодо цього реєстру, щодо закриття громадських організацій я не бачу такої нагальної потреби нашвидкуруч закрити громадську організацію, так само я не бачу нагальної необхідності дуже швидко створити її.

Напомним, эксперт в сфере бизнеса Вячеслав Кредисов в эфире "ГС" спрогнозировал, как малый бизнес переживет повышение налогов, а также заявил, что предпринимательством в Украине могут заниматься лишь оптимисты.