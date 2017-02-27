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    Интервью

    Массовое закрытие ФЛП подтверждает разочарования бизнеса - Доротич

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    Эксперт в сфере предпринимательства Сергей Доротич в эфире "ГС" заявил, что предприниматели теперь будут хорошо думать, следует ли заниматься бизнесом и заходить в игру, правила которой могут ежедневно меняться.
    Сергей Доротич. Архивное фото
    Сергей Доротич/Facebook

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

    Создать или ликвидировать ЧП можно будет онлайн в течение суток. Такой сервис запускает Минюст.

    По словам министра юстиции Павла Петренко, этот сервис будет доступен в онлайн-доме юстиции. В первые две недели он будет работать в тестовом режиме, после этого — в постоянном.

    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
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    Чтобы зарегистрировать или ликвидировать ЧП, нужно будет создать запись в личном кабинете и подать заявление. Все действия будут проведены в течение суток.

    Подробнее нововведения для бизнеса в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

    Яка зараз ситуація із закриттям "сплячих" ФОПів?

    — Ситуація насправді критична, уже закриття сягнуло позначки  більше 324 тисячі, і цей процес  надалі відбувається, тому що, по-перше, складна економічна ситуація, по-друге, прийнятий закон щодо так званих "сплячих" ФОПів, створено для  них обов’язок сплачувати додаткові кошти – 704 гривні щомісяця.

    Що принципово зміниться, коли з’явиться онлайн-сервіс, запропонований Мінюстом?

    — Незалежно від того, чи ти відкриваєш ФОП, чи закриваєш, ти мав безпосередній контакт  із податковою інспекцією у себе в районі, де подавав відповідну заявку чи на відкриття, чи на закриття. Відкриття процедури було дещо складніше, тому що реєструєш, а потім отримуєш довідку для того, щоб відкрити рахунок в банку. На закриття треба було подавати заявку встановленої форми, однак в зв’язку з тим, що зараз перезавантажені податкові інспекції, то певні проблеми чи то з системою, яка не працює, чи то з напливом людей, створюють дуже суттєві незручності для фізичних осіб-підприємців. Але найбільша проблема в тому, що дуже багато підприємців зараз знаходиться за межами країни з тих чи інших обставин, і вони зараз в підвішеному стані, тому для них відкриття такого сервісу – це вкрай потрібно. Я зазначу, що такі сервіси в тестовому режимі працювали в Дніпропетровській і Харківській області, однак теж там були проблеми з перебоями. Дуже хотілося б вірити, що такий сервіс Мінюст запустить, і він справді буде дієвий, а не буде вимагати дуже різного роду авторизації, тому що дуже багато людей переселених, дуже багато підприємців подалися на заробітки у Польщі, у інші європейські країни, і безпосередньо ми щодня отримуємо десятки дзвінків з проханням допомогти в питаннях закриття ФОПа.

    Коли можуть запустити цей онлайн-сервіс?

    — Петренко очікує, що через два тижні це буде запущено в тестовому режимі. Я не можу зараз сказати, наскільки це буде дієвий сервіс, тому що, на жаль, дуже багато заяв наших очільників не справджувались. Давайте навіть згадаємо ту саму ситуацію з Мінюстом щодо питань реєстрації та перереєстрації ТОВів і до чого це призвело — що потім прийшлося здавати назад, тому що було запущено дуже багато процедур рейдерського захоплення. Сподіваюсь, що зараз вже на помилках своїх навчився Мінюст, і сервіс буде запущений, він буде дієвий. Система не вимагала якоїсь додаткової авторизації в безпосередньому контакті з Державною податковою інспекцією, тому що, якщо це буде просто заява, але все одно треба буде в той чи інший спосіб її підтверджувати, безпосередньо відвідавши податкову інспекцію, то це марна трата часу і коштів державних на цей ресурс. Якщо це справді можна буде робити дистанційно з будь-якої точки світу, то цей сервіс дуже серйозно буде слугувати підприємцям, і в якійсь мірі відновить довіру до влади, тому що прийняті зміни правил гри в односторонньому плані з боку держави в якійсь мірі зневірила підприємців і мене особисто. Дуже багато підприємців тепер будуть добре думати, наскільки їм варто займатися бізнесу, а тим, хто хотіли почати свій бізнес, серйозно замисляться, чи варто заходити в гру, правила якої можуть щоденно змінюватись.

    Подписание документов
    RIA News
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    Хто буде куратором цього онлайн-сервісу – Мінюст чи Державна фіскальна служба?

    — Судячи з того, що це була заява Петренка, я маю надію, що куратором цієї системи буде Мінюст. Зараз йде дуже  багато розмов, і ми, як експерти, підтримуємо те, що Державна фіскальна служба не повинна мати ці онлайн-сервіси, ці онлайн-сервіси повинні бути поза Державною фіскальною службою чи в Мінфіні, чи в Мінюсті, тому що, на жаль, дуже багато зловживань і нарікань на зловживання в Державній фіскальній службі, ми пам’ятаємо зниклу базу даних з інформацією про суб’єктів, які проводили митне оформлення, це не так давно відбувалося, і, на жаль, недовіра саме підприємницького середовища до Державної фіскальної служби чи не найбільша.

    Але ж саме Державно фіскальна служба опікувалася питаннями підприємництва?

    — Так. Державна фіскальна служба безпосередньо проводить реєстрацію чи видачу тих самих довідок і закриття. Однак я вважаю, що це питання скоріш Мінюсту, чим Державної фіскальної служби.

    Наскільки електронне врядування полегшує життя підприємцям?

    — Електронне декларування життя полегшує, але прогресивним підприємцям. Ми повинні не забувати, що у нас десь приблизно третина всіх суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб –  це, на жаль чи на щастя, люди пенсійного віку, які у такий спосіб собі знаходять заробіток. І от саме користування онлайн-сервісом такими людьми, воно дещо важче можу бути запроваджено, надії є на те, що родичі, близькі, рідні будуть допомагати в цьому. Але в мене батько підприємець, то всі питання щодо звітності йому допомагаю вирішувати я, тому що літня людина – це вкрай важко освоїти таку новітню науку. Зазвичай це люди, які просто займаються тим чи іншим виробництвом, ті чи інші послуги, і ще їм освоювати, скажімо так, інтернет-грамоту – це не завжди легко. Є певна проблема, але все одно це ще одна можливість не стояти в чергах, не втрачати свій час, а з допомогою рідних чи самотужки проводити ті чи інші операції через електронні кабінети.

    Як позначилася на бізнесі відсутність в Україні податкової міліції?

    — Дуже важко зараз іде розмова про податкову міліцію, і фактично де-юре не існує, вона ліквідована, але де-факто вона існує. Що саме страшне, вона  продовжує не зовсім законні  дії, вона функціонує, і там той  самий Насіров, той самий його заступник Білан, вони всіляко стверджують, що податкова міліція – вона є, а пані Южаніна ще намагалась нещодавно її реанімувати, внести зміни в закон, який взагалі не стосується питань податкової міліції. Я думаю, що намагання будуть і далі продовжуватись відновити цю інституцію, тому що це певна репресивна машина, яка використовувалась Державною фіскальною службою для тиску на бізнес.

    Евгений Пронин
    proninpartners.com
    Эксперт о массовом закрытии ФЛП и его последствиях

    До кінця цього року Міністерство юстиції, за словами профільного міністра,  планує також перевести в електронну форму можливість ліквідації громадських об'єднань і створення професійних спілок. Наскільки необхідне таке нововведення?

    — Це питання дуже дискусійне, тому що останнім часом ми, як громадські діячі, відчуваємо  таке дуже велике бажання з боку владних інституцій в якійсь мірі контролювати громадські об’єднання і різні профільні асоціації. Це порушує міжнародне законодавство, яке визнала Україна, але це бажання ми спостерігаємо всюди – розробляють різного роду стратегії, плани, програми для того, щоб контролювати, зокрема, стратегію розвитку малого, середнього підприємництва розробило Мінекономрозвитку, де забили питання перегляду доцільності існування тих чи інших громадських організацій, і ці такі бажання влади постійно влізти в громадську діяльність, вони трошки в мене викликають таке занепокоєння, тому логічно, звичайно, щоб були такі онлайн-сервіси, але щоб не було певного роду зловживань. Не будемо забувати про рейдерські захоплення підприємств після певних нововведень Мінюсту, щоб тут якась громадська організація, яка потужно веде свою діяльність в Україні, відстоює ті чи інші права тої чи іншої верстви населення, раптом не взнала, що якось хтось дуже в такий незрозумілий спосіб в онлайн-сервісі її ліквідував і вона залишилась поза законом. Потім відновитися громадській організації дуже важко, тому що треба попасти в реєстр неприбуткових організацій. А щодо цього реєстру, щодо закриття громадських організацій я не бачу такої нагальної потреби нашвидкуруч закрити громадську організацію, так само я не бачу нагальної необхідності дуже швидко створити її.

    Напомним, эксперт в сфере бизнеса Вячеслав Кредисов в эфире "ГС" спрогнозировал, как малый бизнес переживет повышение налогов, а также заявил, что предпринимательством в Украине могут заниматься лишь оптимисты.

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