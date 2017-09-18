СБУ проводит обыски на заводе "Экватор" в Николаеве

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 18 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на заводе "Экватор", сообщает "Новостям-N" со ссылкой на источники в прокуратуре.

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Сообщается, что обыскиваются все кабинеты завода, в том числе и у председателя наблюдательного совета ПАО "Экватор", депутата горсовета Сергея Кантора. Его самого на предприятии нет.

novosti-n.org СБУ проводят обыски на заводе "Экватор"

По данным издания, обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по ст. 333 Уголовного кодекса Украины — "Незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники" и ст. 364 УК Украины — "Злоупотребление властью или служебным положением".

novosti-n.org СБУ проводят обыски на заводе "Экватор"

Обыски также проходят в доме Сергея Кантора на ул. 8-го Марта. Кроме того, известно, что обыски идут также и у некоторых ответственных сотрудников "Экватора".

Ранее, в августе, в Николаеве и некоторых других населенных пунктах области проходили обыски — в общей сложности, более 90. Среди тех, кого обыскивали, были депутаты Николаевского горсовета, известные бизнесмены и адвокаты. По их окончании были задержаны пять человек.