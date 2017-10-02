КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Киеве продолжают массово избавляться от ларьков. Киевляне заметили, что возле метро "Лесная" "исчезло" несколько десятков МАФов, более того — начали разбирать торговые ряды на рынке по соседству, на улице Киото, пишет "Сегодня".

segodnya.ua В Киеве сносят МАФы на рынке Лесного массива

"Демонтаж начался еще в четверг и продолжается до сих пор. До полусотни ларьков разбирают и на самом рынке, где ранее продавали продукты питания и товары первой необходимости. Скандалов продавцы не устраивают, все проходит тихо. Но если возле метро они могли быть не законными, то почему избавляются от киосков на рынке, непонятно. Рынок удобный, там всегда можно было купить все свежее", — отметила местная жительница Ольга Витковская.

Городские чиновники от демонтажа открещиваются.

"Сейчас на Лесном массиве ничего не демонтируем, наше КП не имеет отношения к происходящему. Скорее всего, сносом занимается собственник земельного участка, который решил их оттуда убрать", — заявил начальник КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.