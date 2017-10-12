Игорный бизнес: разрешить или нет? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко непротив легализации игорного бизнеса в стране, но на определенных условиях. По мнению Луценко, игорные заведения должны подчиняться Фискальной службе, а их работа должна быть прозрачной.

Такие заведения должны были бы располагаться не в селах и городах, тем более — подальше от школ и учреждений.

Заявление генпрокурора прокомментировала в эфире радиостанции Голос столицы президент Украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко.

Нужно ли на сегодняшний день легализовать игорный бизнес?

— Я думаю, как с учетом украинского опыта, так и с учетом опыта зарубежных стран, однозначно пришло время этот вопрос урегулировать. Более того, у нас в начале этого года даже МВФ поставил вопрос перед Украиной, о том что Украина должна привести в соответствие фактическую и юридическую ситуации на рынке, поскольку рынок фактически существует. Нужно урегулировать рынок и начать получать от него налоги.

Будут ли высокие покровители игорного бизнеса заинтересованы в выводе этого бизнеса в легальную плоскость?

— Наверное это основная причина, по которой более десятка законодательных инициатив, которые есть и были в ВРУ, за последние семь лет, на сегодняшний день ничем не закончились. То есть не закончились глобальным решением вопроса легализации. Более того, я бы сказал, что именно по той причине, что большинство законодательных инициатив так или иначе завуалировано предлагаются под конкретных представителей бизнеса и завуалировано власти. Именно в силу этой причины, то есть в силу того, что нездоровый лоббизм сталкивается с другим нездоровым лоббизмом, этот вопрос стоит на месте. Поэтому на самом деле, очень хорошо, что на данный момент времени действительно пришло понимание на уровне самых высших слоев власти, о том что все-таки легализовать нужно. Хотелось бы, чтобы пришло еще понимание о том, что не получится в Украине легализовать конкретно под интересы кого-то. В любом случае, придется садиться за стол переговоров с теми же потенциальными иностранными инвесторами, с тем же локальным бизнесом, который фактически есть и который должен выйти из тени, и обязательно с экспертным сообществом и представителями общества.

А почему не получится легализовать в чьих-то конкретных интересах? Раньше получалось.

— На самом деле, не получалось. Потому что если мы возьмем опыт в промежутке времени с 2009 года и по 2017 год, получилось только один раз — в 2012 году у лотерейщиков с пророссийскими корнями. То что в 2012 году произошло, по сути была создана лотерейная олигополия, и под ширмой лотереи предоставлена возможность фактически трем компаниям осуществлять все виды игорного бизнеса. То есть, почему я об этом говорю? Потому что на самом деле речь идет не о лотерее в сухом остатке, а также о спортивной лотерее, которая является букмекерскими пари, и о моментальной лотерее, которая по сути является игровыми автоматами. Все дальнейшие инициативы, именно в силу того, что они лоббировались в чьих-то интересах, они сталкивались с антилоббизмом. То есть, по сути, решался вопрос не того, как урегулировать так, чтобы выиграло государство, чтобы было защищено общество и чтобы бизнес на самом деле имел мотивацию работать и платить налоги. То есть, глобально этот вопрос надо решать.

Есть хоть приблизительные оценки объема рынка игрового бизнеса на сегодня? И сколько каких объемов он может достичь, если его легализовать?

— На самом деле, любой, кто ответит вам на этот вопрос, нельзя назвать человеком серьезным. И почему? Потому что нет цифр. На сегодняшний день рынок не контролируется. Черный рынок не будет показывать свои доходы. Кроме того, в Украине через интернет сейчас работает огромное количество международных компаний и мы не знаем, на самом деле, их оборотов. Я знаю только одно, что на самом деле интерес к украинскому рынку очень большой со стороны иностранных инвесторов. И большинство иностранных инвесторов, которые привыкли работать по жестким правилам, платить высокие платежи, они интересуются украинским рынком и готовы на него выходить. То есть потенциал рынка достаточно большой. То есть, понятное дело, что есть определенные цифры о деньгах, которые вращаются в рамках банковской финансовой системы нашей. Они все равно там вращаются, но точных объемов вам не скажет никто. Это как бы цифры, которые исчисляются, скорее всего, не меньше, чем в десятках миллионов долларов. Это однозначно.

Как легализовать игорный бизнес?

— Сейчас у нас игорный бизнес работает в режиме 24 часа доступности в режиме открытых дверей. Он никем не контролируется и никому не платит налоги. Исходя из этого, так быть не должно. Поэтому, первое, что нужно — установить разумные ограничения. Но вопрос нельзя решить только тем, что мы вынесем игорные заведения в отдельные зоны. Это не решение. В настоящее время любой молодой человек, у которого есть смартфон, может зайти на игровой сайт и сыграть. То есть, проблема не в этом.

Свое мнение об игорном бизнесе выразил также в эфире "ГС" основатель общественной организации "Стоп Азарт" Роман Семенив.

(материал на языке оригинала)

Ви виступаєте проти легалізації ігорного бізнесу?

— Звичайно, можна подивитися, якщо взяти до 2008 року, доки у нас були нібито легально азартні клуби, казино і так далі, скільки вони принесли в бюджет і чи це все потрапило в бюджет і так далі. Тому легалізація не означає, що ті кошти попадуть конкретно в бюджет і в повній мірі, тому це все так розмито.

А те, що зараз відбувається, є ігорний бізнес, як ні крути.

— Якщо легалізувати його, то треба розуміти, чиї інтереси там представляються та які там взагалі прописані правила від цієї легалізації. Бо якщо взяти зараз дуже широко процвітають ці національні лотереї, лото-маркети. Вийшовши з дому, пройтися по вулиці, їх сотні та тисячі.

А що зміниться?

— А нічого не зміниться з легалізацією.

То ви пропонуєте залишити все як є?

— Ні, забрати їх з міста взагалі.

А чому це не робиться?

— Тут напевно немає якихось окремих людей, структур, інтересів цього бізнесу грального. Це означає, що держава це отримає. І взагалі, азартні ігри, і те що у нас зараз дуже стрімко розвивається, це конкретний інкубатор та розсадник криміналу, тобто реальної злочинності в нашій державі. Від крадіжок до вбивств, самогубства тощо. Тобто кожний ігровий зал зараз це реальний розсадник злочинності в нашій державі.

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Запрет игорного бизнеса был ошибочным решением, поскольку он все равно существует, только полностью работает в тени и не дает государству ни копейки налогов, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По словам президента Украинской ассоциации игровой индустрии Ирины Сергиенко, с момента запрета в 2009 году игорный бизнес не исчез, но функционирует по непрозрачным правилам.