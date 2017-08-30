Как силовики поставили Николаев на уши массовыми обысками

РИА Новости Украина

Во вторник Николаев был безусловным лидером заголовков во всех новостных изданиях Украины. Информация о почти сотне одновременно проводимых в городе корабелов обысков мгновенно облетела все информационные издания и стала новостью № 1. А в городе до сих пор идут пересуды: " Кто? Когда? Зачем?"

"Новости-N" решили собрать воедино и хоть как-то систематизировать весь разноречивый поток информации о событиях сегодняшнего дня в Николаеве, пишет Николай Трофимов.

Все началось ранним утром. В промежутке с 6:00 до 7:00. в самых разных местах города в квартирах звенели звонки и раздавалось громкое: "Откройте! Полиция!". Неуспевшим протереть глаза хозяевам совали под нос постановления суда – и тут же, невзирая на робкие протесты обалдевших квартировладельцев, приступали к обыску. Понятых визитеры привозили с собой. Ближе к началу рабочего дня с обысками пришли и в различные николаевские офисы – преимущественно в центре города.

В половине десятого информация о производстве обысков появилась в местных интернет-изданиях. С самого начала всех поразили две вещи: количество проводимых обысков и список лиц, у которых они проводились, – депутаты горсовета, известные предприниматели, адвокаты.

Вскоре дотошные журналисты выяснили, что люди, явившиеся ни свет, ни заря в дома спящих жителей Николаева, были никакие не бандиты и не беспредельщики, а напротив, работники правоохранительных органов – прокуратуры, СБУ, полиции. И свезли их в Николаев со всей Украины. Обыски во всех случаях были санкционированы Жовтневым районным судом г. Мариуполя.

Попавшее в руки журналистов "Новостей-N" постановление о проведении обыска позволило пролить свет на причины всего происходящего. Как оказалось, все, у кого проводились обыски, подозреваются в причастности к так называемой "ОПГ Мультика" – известного в Николаеве предпринимателя Михаила Титова. Статей уголовного кодекса, фигурирующих в постановлениях, хватило бы на два десятка дел: тут тебе и хищение бюджетных средств, и вымогательство, и оружие с наркотиками.

novosti-n.org Обыски в Николаеве

Ближе к обеду выяснились масштабы происходящего. Стало известно об обысках у депутатов горсовета Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурии; предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайки; адвокатов Василия Калаянова, Сергея Скалова и Игоря Притыкина. Обыск проводился у Михаила Титова, а также его партнеров по бизнесу Дмитрия Леонова и Михаила Никулина. Кроме того, нагрянули прокуроры и к экс-депутату горсовета Сергею Дятлову – отцу Игоря Дятлова. Обыски также провели в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета, предприятии "Центрлифт" и ряде других учреждений и организаций. Что-то искали даже в известном николаевском кафе "Цукерня" на ул. Фалеевской.

Появились и первые вопросы. Так, например, никто толком не смог объяснить, почему обыски санкционированы Жовтневым районным судом г. Мариуполя?

Отдельные вопросы возникали по-поводу фигурировавшего во все тех же постановлениях на производство обыска обвинениях в "поставках оружия и наркотиков из зоны АТО".

Собственно, именно эти два обстоятельства и посеяли первое недоверие ко всей проводимой операции. Мариупольский суд лез изо всех щелей: у одних это обстоятельство вызывало смех, у других просто недоумение – уголовное дело расследует прокуратура Николаевской области. Все подозреваемые находятся в Николаеве. Инкриминируемые им деяния также совершены здесь. Так при чем тут Мариуполь? Явно ведь что-то нечисто. А где нечисто – там доверия нет.

novosti-n.org Обыски в Николаеве

Особенно диким выглядело обвинение в доставке "оружия и наркотиков из зоны АТО". Оно было настолько явно "притянуто за уши", что вызывало скепсис даже у самых отъявленных недругов сегодняшних фигурантов уголовного дела. Каждый, кто хотя бы немного знает Дятлова, Копейку, Пелипаса и других, прекрасно понимает: ну не стали бы эти люди таким заниматься, не стали бы – ни за какие деньги. В силу самых разных причин: и потому, что это смертельно опасно, и риск здесь невероятно высок, и прочее, и прочее.

Между тем информация об "общегородском шухере", как выразился один из николаевских юристов, продолжала непрерывно поступать. Появились первые лица, у которых обыск уже закончился. Первым был глава городской организации «Оппозиционного блока» Андрей Яковлев – и тут же начал раздавать комментарии журналистам. Суть их сводилась к тому, что все происходящее – попытка давления на оппозиционных депутатов накануне нового политического сезона.

Но не всем так повезло. У директора "Техноконтракта" Чхартишвили обыск был не в пример жестче. Все члены семьи подверглись личному досмотру, а из квартиры вынесли все, представляющее хоть какую-то ценность. Забрали даже личные деньги из кошельков – разве что мелочь из карманов не вытрусили.

Вскоре появилась первая информация о "накладках". Первая вышла с Владиславом Чайкой. Ранним утром следователь с прокурорами и СБУшниками нагрянули к его сыну – 20-летнему студенту николаевской "Могилянки". И несмотря на все возражения, также провели обыск! Естественно, ничего не нашли – что можно найти у студента? Более того, "за компанию" обыск провели и в соседней квартире – вообще не понятно, на каких основаниях.

novosti-n.org Обыски в Николаеве

А в центре иногородние правоохранители в отсутствие хозяина взломали дверь в доме № 77 по ул. Большой Морской и провели там обыск. Ничего, естественно, не нашли, что и неудивительно – в доме идет ремонт и в нем никто в данный момент не живет. Все бы ничего, но, как выяснилось, постановление о производстве обыска было выписано совсем по другому адресу: ул. Малая Морская, 17. Приехавшая на место хозяйка дома, кстати, адвокат, долго пыталась вызвать полицию, чтобы зафиксировать взлом двери, но так и не смогла этого сделать: в полиции по телефону посоветовали обратиться… в СБУ!

К слову, об адвокатах. Сегодняшняя ситуация необычна еще и тем, что обыски проводились сразу у четырех известных в городе адвокатов: Василия Калаянова, Сергея Скалова, Игоря Притыкина и Ивана Иванишина. Такого количества обысков у адвокатов в один день не было за всю историю Николаева, а возможно, и всей Украины. Еще у одного адвоката, как уже было сказано выше, обыск был проведен ошибочно.

Обыски у адвокатов – дело вообще чрезвычайно редкое, и суды их санкционируют крайне неохотно, понимая специфику адвокатской деятельности. Во всяком случае, для этого требуются более чем серьезные основания. Были ли они у следствия – большой вопрос. Правда, процедуру правоохранители все же постарались соблюсти: перед проведением обысков в известность было поставлено руководство Николаевской организации Союза адвокатов Украины.

Во второй половине дня начался несколько запоздавший пиар. Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке похвастался тем, что выполнил обещание, данное год назад в Николаеве.

"Как я и обещал — на территории Николаевщины о мультике могут вспоминать только дети перед сном", — написал генпрокурор, намекая как на кличку Михаила Титова – Мультик, так и на свой прошлогодний визит в Николаев, когда он ставил вновь назначенному прокурору области Тарасу Дунасу первоочередные задачи.

Кроме того, Луценко сообщил о первых пяти задержанных. Как выяснили "Новости-N", после проведения обысков в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны Михаил Титов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и еще два человека из окружения Титова. Генпрокуратура, правда, уточнила, что до конца дня количество задержанных может увеличиться.

А журналисты, между тем, находили все новые интересные подробности нашумевшего дела. В частности, они выяснили, что все 90 с лишним обысков проводятся в рамках старого и довольно тухлого дела четырехлетней давности. Уголовное производство № 12013160260001485 было открыто следственным отделом Николаевского райотдела милиции еще в ноябре 2013 года.

12 ноября 2013 года следственным отделом Николаевского райотдела полиции было открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 289 – "Незаконное завладение транспортным средством".

Тогда директор некоего ООО "Максимум" Вадим Шуляков обратился в милицию с заявлением о незаконном завладении автомобилем "Ситроен", в котором находилось более сотни бутылок разнообразных спиртных напитков: водки, коньяка, вина и т. д. Речь идет об обычной "развозке", которая доставляет спиртное в магазины. Неизвестные завладели автомобилем в с. Петровка Николаевского района, при этом водителя "Ситроена" они насильно усадили в автомобиль Daewoo Lanos и увезли в Николаев.

Данное уголовное производство ни шатко, ни валко тянулось почти четыре года – и вдруг такой всплеск. Каким образом обычный грабеж, который сегодня происходит по десять раз на дню, спустя четыре года вылился в самое громкое дело последних лет в Николаеве, похоже, не смогут объяснить и сами следователи прокуратуры.

Итог этого напряженного дня таков: в Николаеве на квартирах и офисах были проведены десятки обысков. У подавляющего большинства подозреваемых ничего "такого" не нашли. Задержаны пять человек – и это число еще не окончательное. Николаев вновь "прогремел" на всю Украину.

Так что же произошло в Николаеве? Борьба с преступностью и коррупцией? Очередное "антикоррупционное" шоу для западных спонсоров? Пиар Генпрокурора? Давление на оппозицию, как утверждают в "Оппоблоке"?

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Ответ на эти вопросы можно будет дать позже, когда станет ясно, куда все движется. Пока ясно, что в столь масштабном деле есть только вопросы. Почему санкции на обыски давал мариупольский суд? К чему здесь смехотворное и явно притянутое за уши обвинение в "доставке оружия и наркотиков из зоны АТО"? Неужели ничего другого не нашлось? Почему старое, четырехлетней давности "тухлое" дело вдруг вспыхнуло таким неожиданным фейерверком? И каким образом связан обычный грабеж в 2013 году с теми деяниями, которые инкриминируют николаевским депутатам и бизнесменам сегодня?

Таких вопросов можно задавать еще много – только вот отвечать на них некому. Так что стоит запастись терпением. Ближайшая серия этого захватывающего сериала состоится уже через два дня, когда суд будет рассматривать ходатайство о применении меры пресечения.

Правда, все больше юристов склоняется к тому, что для этого подозреваемых могут отвезти во все тот же Мариуполь – уж там то точно никто не станет копаться в ляпах следствия.