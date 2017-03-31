Эксперт о значительном сокращении предпринимателей в Украине

Александр Плива в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина обратил внимание, что проблемы с малым бизнесом есть во всех странах, просто некоторые страны решают их более успешно, и в Европейском союзе есть немало стран, с которых Украина должна брать пример, однако этого не делает.

"За последние шесть лет число физических лиц — предпринимателей сократилось на 699 тысяч – это 24% от общего количества. Другими словами, эта цифра демонстрирует тенденцию, которая растянута в достаточно большом временном отрезке. Конечно, мы можем отнести сюда факторы военной агрессии, аннексии Крыма, которые, естественно на это влияли, но в любом случае, именно таким образом мы должны оценить государственную политику по поддержке малого и среднего бизнеса", – сказал эксперт.

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В то же время, по мнению главы Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Киева Руслана Соболя, в государстве должен существовать комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.