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    Эксперт о значительном сокращении предпринимателей в Украине

    (обновлено: )22001
    Член Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця" Александр Плива сообщил, что за последние шесть лет число физлиц-предпринимателей в Украине уменьшилось на 24%.
    РИА Новости Украина/Youtube

    Александр Плива в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина обратил внимание, что проблемы с малым бизнесом есть во всех странах, просто некоторые страны решают их более успешно, и в Европейском союзе есть немало стран, с которых Украина должна брать пример, однако этого не делает.

    "За последние шесть лет число физических лиц — предпринимателей сократилось на 699 тысяч – это 24% от общего количества. Другими словами, эта цифра демонстрирует тенденцию, которая растянута в достаточно большом временном отрезке. Конечно, мы можем отнести сюда факторы военной агрессии, аннексии Крыма, которые, естественно на это влияли, но в любом случае, именно таким образом мы должны оценить государственную политику по поддержке малого и среднего бизнеса", – сказал эксперт.

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    В то же время, по мнению главы Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Киева Руслана Соболя, в государстве должен существовать комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.

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