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    Соболь: способные создавать бизнес украинцы выезжают в США и ЕС

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    Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь считает, что государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса в Украине оставляет желать лучшего, в связи с чем украинцы покидают страну в поисках лучшей жизни.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Почему мы не имеем какой-то стабилизации и роста в сфере малого и среднего предпринимательства, бизнеса? Естественно, это из-за отсутствия понятной государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса", — заявил Руслан Соболь в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    По его словам, если государство не слышит представителей малого и среднего бизнеса, когда те говорят о своих проблемах, необходимо, чтобы их услышали украинские граждане.

    "Люди должны понимать, что по сути, и пенсия, и зарплата, и цены на продукты питания, на товары ежедневного потребления – это все экономика, это все предпринимательство, это генерируется каждый день, создавая продукты, услуги. И сегодня мы этого лишаемся, и если мы это в ближайшее время не поймем и не донесем до государственных институтов, что катастрофа – нужно что-то делать…", — добавил Соболь.

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    "Это кровь экономики — те люди, которые способны генерировать прибыль, создавать рабочие места, генерировать деньги. Мы сегодня, как страна, лишаемся этого мощного ресурса. И этот ресурс приобретают наши восточные соседи, Польша, Чехия, Франция, Нидерланды, Германия, Соединенные Штаты Америки", — заключил он. 

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