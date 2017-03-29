Эксперты: правительство Украины убивает малый и средний бизнес

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Проблемы малого и среднего бизнеса в Украине обсуждаются в Украине из года в год – это довольно актуальная тема. И если проанализировать факты, становится очевидным, что сегодня малому и среднему бизнесу в стране – тяжелее всего: постоянно идут сообщения, что малый и средний бизнес приостанавливает свою деятельность.

Последнее тому подтверждение – сокращение числа физических лиц предпринимателей на 250 тысяч в связи с изменениями в законодательстве Украины, обязывающих платить единый социальный взнос вне зависимости от дохода. Это не могло не отразится на количестве безработных в стране – только за два первых месяца 2017 года ряды безработных пополнило около 60 тысяч человек.

Эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина обсудили проблемы малого и среднего бизнеса и рассказали, при каких условиях бизнес готов выйти из тени и работать абсолютно легально.

Загоняют в тень

"Основная проблема – в нашей стране нет четкого видения, как все-таки поддерживать малый и средний бизнес. К большому сожалению, все время идет противопоставление большого и малого бизнеса. Мы каждый раз сталкиваемся с тем, что возникает очень много противников любой поддержки малого бизнеса, все время говорят о схемах, либо еще о чем-то, но все это отвлекает от самой главной цели – не дает увидеть в малом бизнесе внутреннего инвестора, то, что нам сейчас особенно необходимо.



Все время говорят об иностранных инвестициях, но никто не делает ничего, чтобы действительно поддерживать внутренних инвесторов. И самый главный инвестор – это малый бизнес. У нас отсутствует программа стимулирования перехода от малого бизнеса в средний и так далее.

Нет сопровождения бизнесов, все сегодняшние условия способствуют тому, чтобы либо уходить тень, либо держаться на самом низком уровне. Потому что дальше, как только бизнес начинает куда-то расти, начинает появляться больше проблем и с налоговыми органами и по всем взаимоотношениям с государственными органами вообще", – сказала вице-президент УСПП Юлия Дроговоз.

По ее мнению, необходимо начинать с глобального видения государством, как нужно поддерживать украинский малый бизнес, а также изменить подходы в поддержке малого бизнеса, и эти вопросы должны решаться не только на уровне правительства, но и Национального банка Украины, чтобы обеспечить малому и среднему бизнесу доступ к кредитованию, которое сегодня практически отсутствует.

Минус 700 тысяч предпринимателей

Член Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця" Александр Плива обратил внимание, что проблемы с малым бизнесом есть во всех странах, просто некоторые страны решают их более успешно, и в Европейском союзе есть немало стран, с которых Украина должна брать пример, однако этого не делает.

" За последние 6 лет число физических лиц предпринимателей сократилось на 699 тысяч – это 24% от общего количества. Другими словами, эта цифра демонстрирует тенденцию, которая растянута в достаточно большом временном отрезке. канал RT на русском на youtube РФ перебросила в Крым 2500 десантников и 600 единиц боевой техники

Конечно, мы можем отнести сюда факторы военной агрессии, аннексии Крыма, которые, естественно на это влияли, но в любом случае, именно таким образом мы должны оценить государственную политику по поддержке малого и среднего бизнеса", – сказал Плива.

Бомба замедленного действия

По мнению главы Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса г. Киева Руслана Соболя, в государстве должен существовать комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. Которыми сейчас в Украине никто не занимается.

"Существует большая проблематика, и Украина на сегодняшний день заложила большую бомбу замедленного действия под названием "конец предпринимательства", или ослабление предпринимательства. Я сейчас очень часто езжу по странам Европы, в Америку в целью собрать тех ребят, которые уже выехали, работают там и чувствуют себя препрекраснейше. Мы действительно лишаемся людей, которые способны генерировать добавочную стоимость. Это кровь экономики — те люди, которые способны генерировать прибыль, создавать рабочие места, генерировать деньги. Мы сегодня, как страна, лишаемся этого мощного ресурса. И этот ресурс приобретают наши восточные соседи, Польша, Чехия, Франция, Нидерланды, Германия, Соединенные Штаты Америки. Очень хочется верить, что Украина повторит путь Польши, и люди эти будут потихонечку возвращаться в страну. На этим надо сейчас работать, но эту работу сейчас никто не делает", – констатировал Соболь.

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По его словам, если государство не слышит представителей малого и среднего бизнеса, когда те говорят о своих проблемах, необходимо, чтобы их услышали украинские граждане.

"Люди должны понимать, что по сути, и пенсия, и зарплата, и цены на продукты питания, на товары ежедневного потребления – это все экономика, это все предпринимательство, это генерируется каждый день, создавая продукты, услуги. И сегодня мы этого лишаемся, и если мы это в ближайшее время не поймем и не донесем до государственных институтов, что катастрофа – нужно что-то делать…

Есть большая проблема, которая сейчас не видна, но она обязательно нам аукнется, когда мы израсходуем все ресурсы, когда некому будет генерировать прибыль, создавать рабочие места. Тогда мы просто, как нация, пойдем на работу к нации, которая более умная", – предупредил Соболь

Правительство некомпетентно

Член координационного совета Ассоциации МСБ Украины Эдуард Курганский считает, что работа правительства Гройсмана в сфере поддержке малого и среднего предпринимательства заслуживает оценки "неудовлетворительно", и это правительство необходимо отправить в отставку.

"Хочу напомнить, что сделало это правительство. Начинается все с повышения минимальной заработной платы, которая для "упрощенцев", для малого бизнеса просто в два раза повысила налоги. Но кроме этого появление трудовых комиссий и вмешательство государства в рынок труда, попытка регулировать рынок труда репрессивными методами – это гораздо большая опасность, и гораздо большие последствия она будет нести в целом для рынка.

Было принято также решение о том, что те, кто не ведет предпринимательскую деятельность, все равно должны уплачивать единый социальный налог, что привело к тому, что те, кто вел предпринимательскую деятельность от случая к случаю, были вынуждены либо прекратить свою действительность, либо, что более вероятно, уйти в тень.

Принятие решения о перечне товаров, которые подлежат обязательной продаже с кассовыми аппаратами… далее мы можем называть шестикратное увеличение стоимости к энергосети, которое очень больно ударило по бизнесу, который как раз инвестирует в свое развитие, в создание в том числе и производственных площадей. Ну и наконец появление в сети Меморандума, пусть еще не официального, но текста, в котором говорится, что "мы обещаем значительно усилить требования к режиму упрощенного налогообложения", что пять же для людей, которые работают в бизнесе и знают роль "упрощенки" в либерализации нашей экономики, – это определенного рода колокольчик", – сказал Эдуард Курганский.

По мнению экспертов, такие решения откатили Украину в движении к рыночной экономике. Именно поэтому, убеждены эксперты, на смену правительства Гройсмана, должны прийти люди, которые имеют достаточную квалификацию, как профессионалы, и при этом понимают законы рынка и могут действовать хотя бы с точки зрения "не навреди".