Отмена "упрощенки" загонит бизнес в тень — Продан

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В законопроектах, зарегистрированных в парламенте, предлагают отслеживать движение товаров между предпринимателями, доносить на тех, кто не использует кассовые аппараты.

В сентябре министр финансов Александр Данилюк говорил, что "упрощенку" Минфин пока отменять не планирует. Но добавил, что дискуссии по этому вопросу ведутся.

Инициативы по системе налогообложения прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан.

Какая позиция профильного комитета? Что делать с упрощенной системой налогообложения?

— В прошлом году, когда готовили изменения в Налоговый кодекс под бюджет, была инициатива одного из депутатов ввести кассовые аппараты для бытовой техники, для электронных товаров и эта инициатива достаточно сложно проходила через комитет. Поэтому я думаю, что никаких вопросов не будет. Во-первых, этот вопрос в комитете вообще не поднимается. Поэтому говорить о том, что кто-то в комитете хочет уничтожить "упрощенку" или сузить, мы не можем. Но уже много лет существует ситуация, когда крупный бизнес борется с мелким, потому что он ему мешает. Потому что маленькие предприниматели, которые на упрощенной системе налогообложения, на самом деле конкуренты для большого и не дают большому бизнесу увеличивать цены. На самом деле, с мелким бизнесом, который спасается упрощенной системой, борется или большой бизнес, которому мешают мелкий как конкурент, или же власть, фискалы. И в первую очередь фискалы, которым упрощенная система не позволяет контролировать и коррупционировать на мелком бизнесе. Вот это две такие части нашего с вами общества, которым не подходит упрощенная система и которые не хотят в стране мелкого бизнеса.

Чем больше людей будет выведено с упрощенной системы, тем больше налоговых поступлений получит бюджет. Влияет ли этот фактор на планы по отмене "упрощенки"?

— Отмена "упрощенки" приведет только к одному: уходу предпринимателей в тень, к уменьшению поступлений. Потому что на общей системе они платить не будут ничего. И мы имеем статистику еще 90-ых годов до введения "упрощенки". Введение "упрощенки" увеличило количество поступлений просто в разы. Поэтому предприниматель, который будет бояться фискалов, он просто будет от них прятаться. Он маленький. Он не может нанять себе дополнительного бухгалтера или потом адвоката, аудитора, которые будут отстаивать его интересы. Он просто физически уйдет из легального поля и государство не получит ничего. Более того, единый налог поступает в местные бюджеты. То есть, в первую очередь не получат местные советы этих денег. А где искать деньги для доходной части бюджета, так это игровые автоматы, игровой бизнес, который сегодня не налогооблагается вообще никак, хотя мы с вами видим, что он существует. Это тот же янтарь. Это та контрабанда, которая сегодня проходит, о которой заявляют все, но с которой почему-то условно борются. И опять же про бюджетный процесс. Надо отдать должное, что правительство Владимира Гройсмана в этом году не внесло изменения в Налоговый кодекс под бюджет. Это впервые за много лет, которые я вижу, формируется бюджет без изменения условий администрирования налогов. По поводу "упрощенки", не только правительство заявило, что они не будут трогать "упрощенку". В своем послании к парламенту, президент однозначно заявил, что упрощенная система сужаться не будет. И я думаю, что депутаты, как минимум, коалиции будут с ним в этом согласны.

Некоторые предприниматели предлагают компромисс и определенные тезисы. Возможно ли введение фискальных аппаратов для всех?

— В стране, в которой люди, которые инициируют изменения в закон, не считают, что они инициируют, возможно что угодно. Но зачем это делать? Если мы говорим о сборщиках кассовых аппаратов и об импортерах кассовых аппаратов, то это для них важно. Это их бизнес. Если мы говорим о потребителях и если мы говорим о предпринимателях, то это против них. Это против экономики. Это против каждого покупателя. Потому что цены у людей в малом бизнесе, который покупает сегодня на рынках, в маленьких магазинчиках товары или продукты питания, цены будут подыматься. Это то, чего хотят большие продавцы.

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Убрать вторую группу?

— Упрощенная система отработанная в свое время с Николаем Азаровым, если Азаров тогда согласился с расчетами нашими и сказал, что в таком виде это не мешает экономике, то есть хуже Азарова. Тогда давайте, покажите, кто здесь лучше по отношению к малому бизнесу, чем Азаров.

Поднять оборот для третьей группы хотя бы до десяти миллионов в год.

— Я с этим согласна. Когда-то оборот был 20 миллионов. Люди спокойно будут работать. Третья группа, там есть юрлица, и физлица. У них идет учет абсолютный и это люди, которые платят процент с оборота. Они платят больше, чем на общей системе платит большой бизнес. Но платят за спокойствие, независимость от фискалов. За то, чтобы над ними не издевались. Это было бы правильным решением. Надеюсь, что это будет.

ФОПы, которые сидят на "упрощенке", они фактически не дают отчислений в Пенсионный фонд. С 1 января 2018 года ФОПы, которые на упрощенке, не могут рассчитывать на пенсию по солидарной системе помимо минимальной от государства. Можно ли найти компромисс?

— Предприниматели не сидят на "упрощенке". Они работают круглосуточно. Второе — каждый предприниматель, независимо от того, как он платит сегодня налоги, на общей системе или на упрощенной, он в обязательном порядке платит, сам зарабатывая, независимо от того, есть у него эти деньги или нет. Заработал он или попал в этом месяце, он платит ЕСВ. Обязательно, сам.

Но вы не будете возражать, что пенсионная реформа, которая была недавно принята ВРУ, она как раз предусматривает, что с 1 января 2018 года стаж не будет идти для ФОПов на "упрощенке"?

— Нет, конечно, это неправда. С 1 января 2017 года каждый предприниматель, независимо от того, на какой он системе, в том числе на "упрощенке", обязан платить ЕСВ, даже если он прогорел, даже если он в долгах как в шелках. Он обязан заплатить государству и нет срока давности по взносам в Пенсионный фонд. Предприниматель обязан платить ЕСВ каждый месяц. А если он платит, потому что он по закону обязан, с него государство заберет эти деньги, у него сразу начисляется страховой стаж.

Ранее народный депутат в эфире "ГС" заявила, что скоро фискальные органы и налоговая служба не смогут двояко трактовать нормы Налогового кодекса, и пояснила, почему бизнес выступает против повышения минимальной зарплаты.

Напомним, эксперты Сергей Доротич и Анна Винниченко в эфире "ГС" прокомментировали изменение налогового законодательства для общественных благотворительных организаций.