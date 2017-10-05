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    Фотоленты

    "Минфин и ГФС убивают экономику". Пикет коммерсантов под Радой

    (обновлено: )10020
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет коммерсантов против давления властей на малый бизнес
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В четверг под Верховной Радой Украины было горячо. Пикет развернули коммерсанты, жалующиеся на продолжающееся давление властей на малый бизнес.

    Участники акции протеста держали плакаты "Минфин и ГФС убивают экономику Украины", "Руки прочь от реально сектора экономики".

    Напомним, в четверг под Верховной Радой противники законопроектов по реинтеграции Донбасса, в числе которых митингуют члены "Свободы" и "Национального корпуса", зажгли файеры и дымовые шашки. Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

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