"Минфин и ГФС убивают экономику". Пикет коммерсантов под Радой

В четверг под Верховной Радой Украины было горячо. Пикет развернули коммерсанты, жалующиеся на продолжающееся давление властей на малый бизнес.

Участники акции протеста держали плакаты "Минфин и ГФС убивают экономику Украины", "Руки прочь от реально сектора экономики".

Напомним, в четверг под Верховной Радой противники законопроектов по реинтеграции Донбасса, в числе которых митингуют члены "Свободы" и "Национального корпуса", зажгли файеры и дымовые шашки. Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.