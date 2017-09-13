Экономист: главный вопрос бизнеса - вопрос выживания

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Службу финансовых расследований помогут Украине создать США и Италия. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. По его словам, новая служба будет противодействовать экономическим преступлениям и создаст благоприятный бизнес-климат в Украине.

Министр заверил, что законопроект готов, а создание Службы финрасследований — дело времени.

Кто сейчас контролирует бизнес в Украине, и как изменится ситуация с введением новой службы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат экономических наук, эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Илья Несходовский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Служба фінансових розслідувань має протидіяти економічним злочинам і створити сприятливий бізнес-клімат в Україні. Тобто фактично цей орган буде виконувати функції податкової поліції?

— Для того, щоби конкурентне середовище в нас існувало, необхідно, щоби всі дотримувалися правил. Іншими словами, якщо ваш конкурент, наприклад, завозить продукцію в Україну контрабандою і не сплачує жодних податків, його ціна, звичайно, буде нижча, ніж ваша, якщо ви завозите за всіма правилами. Відповідно, тоді ви не можете запропонувати споживачу конкурентну ціну, тому що ваша ціна буде вища. Як наслідок, ви тоді також починаєте порушувати закон, завозити за якимись сірими схемами або використовувати інші способи для того, щоб знизити свою ціну. І як наслідок, тоді ви також стаєте, у нас майже вся країна таким чином працює, порушувати в якійсь частині закон для того, щоб залишитися конкурентним.

Те ж саме можна сказати і з приводу ситуації всередині країни. Коли існує якась фірма, яка, наприклад, масово виплачує заробітну плату в конвертах, не сплачує податки, займається виробництвом контрафактної продукції, то відповідно, ви вже не можете протидіяти цьому, якщо наші правоохоронні органи належним чином не працюють. Як результат, ви тоді банкрутуєте, і як результат ви вже тоді не зацікавлені, як в першому випадку з контрабандою, так і в другому випадку з виробництвом, наприклад, контрафактної продукції, несплатою податків, ви не зацікавлені інвестувати в цю країну. Тому що ви розумієте, більшість західних компаній хочуть жити за былими, за чесними правилами, у них просто навіть і в думках немає заходити в країну і там в цій країні працювати з порушеннями національного законодавства, яке там існує. Вони просто відмовляються заходити.

Треба спочатку навести лад все ж таки в Україні? Підприємець, який працює легально, має звернутися до служби фінансових розслідувань і повідомити про порушення збоку конкурента?

— Зараз навіть за цього Кримінального кодексу є декілька способів отримання інформації про злочин. Це може бути, наприклад, якесь повідомлення в пресі, яке інформує про те, що щось відбувається, і може бути призначена перевірка для встановлення фактів правдивості чи не правдивості тої чи іншої інформації, яка там викладається. Це дійсно може бути заява від громадян або від якихось компаній з приводу того, що в нас існують нечесні конкуренти, які використовує чорну схему і порушують закон. Це може бути інші способи, тобто коли починали розслідувати з приводу одного підприємства, яке порушує чинне законодавство, а в результаті отриманих доказів під час податкових перевірок, під час інших слідчих заходів, встановлюється, що інші компанії також залучені до якихось схем. Тому тут способи не обов'язково лише тільки повідомлення.

Служба фінансових розслідувань, до речі, якщо ми будемо порівнювати з попередніми, основний акцент тут робиться на аналізі того, що відбувається. В нас зараз діє система електронного адміністрування ПДВ, що дозволяє одразу побачити певні нестандартні операції, які проводить компанія. Наприклад, в даній ситуації в нас зараз іде автоматичне блокування ПДВ, що спрямоване на те, щоб боротися зі скрутками. Ось такий аналіз, фактично повністю вся діяльність підприємства, виходячи з тої звітності, яку вони подають, і можна аналізувати і встановлювати, чи є їхня діяльність стандартною, нормальною, чи там дійсно є порушення. Але ще раз наголошую, що не підозра, а саме конкретні факти, які зібрані в процесі слідчих дій, будуть підставою для порушення кримінальних справ. Жодних маски-шоу, тому що як це відбувалося раніше? Є підозра, доказів немає, але заходять на підприємство в чорних масках, кладуть весь персонал, який там знаходиться, на підлогу, забирають комп'ютери, забирають програмне забезпечення, забирають бухгалтерську документацію, забирають все, що там є, і потім будемо розслідувати і встановлювати, чи було порушення чинного законодавства, чи ні. Так от це має залишитися в минулому.

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Тобто з розслідування саме паперових, електронних даних буде починатися будь-яка справа щодо фінансових зловживань?

— Так, це лежить в основі. Звичайно, там є елементи оперативно-розвідувальної діяльності. Це є необхідним, тому що не завжди на 100% можна отримати інформацію з документів. Наприклад, за документами можна оформити, що в мене є склад, і на цьому складі товарів на два мільйони гривень. Але достатньо виїхати і зрозуміти, що ніякого складу немає і ніяких товарів там немає. Але якщо ви будете дивитися по документах, буде здаватися, що це абсолютно нормальна компанія, займається нормальною діяльністю і виглядає абсолютно законно. Тому частка оперативно-розвідувальної діяльності тих дій, які вони мають здійснити, вони залишилися. Але це дуже обмежено. Все ж таки, основний упор буде здійснюватися на аналітичну роботу, тому що 90% правопорушень можна виявити вже за документами.

А чому саме Штати та Італія будуть допомагати?

— Американці завжди нам допомагають. Тому що в принципі зараз вони хочуть Україну витягнути з того корупційного ярма, в якому ми зараз перебуваємо. Але якщо ми будемо говорити про інституційну спроможність тих структур, то якщо ви запитаєте у американського бізнесмена з приводу якихось податкових перевірок, то він чудово знає, що до нього просто так не приходять. Тобто якщо дійсно до вас прийшла податкова перевірка, то це вже означає, в них є беззаперечні докази того, що дана компанія приховує в значних розмірах податки, не сплачує їх тощо. Так як в нас здійснюються планові масові перевірки всіх і вся, і потім вибираємо з тих, на кого будемо давити, а хто зможе відкупитися.

І ще один такий момент, там дуже акцентовано так само, як і ми хочемо зробити, на аналізі інформації, яка є в цих службах. Вони можуть отримати і доступ до банківських рахунків, вони можуть отримати інформацію від ваших контрагентів, збирати іншим шляхом, який є незабороненим. Саме це і буде відповідно працювати у нас в Україні. Щодо Італії, ми пам'ятаємо, що всередині минулого сторіччя у них була мафія, мафія займалася корупційним різноманітними схемами, і все ж таки, якщо ми будемо говорити за останнє десятиріччя, рівень мафіозності Італії і рівень боротьби підвищився, і ці схем стає набагато менше. І можна сказати, що Італія має позитивний досвід боротьби з таким видом шахрайства, з економічними злочинами.

Ранее народный депутат Олег Мусий заявлял, что правительство игнорирует призывы отменить мораторий на проверки бизнеса. В то же время эфире "ГС" зампредседателя Всеукраинского объединения "Фортеця" Виталий Андреев подчеркнул, что после отмены моратория СБУ и фискальная полиция ринуться "проверять" предпринимателей, а прокуратура этому поспособствует.

А председатель "Союза защиты предпринимательства" Сергей Доротич считает, что ГФС на сегодняшний день — главный репрессивный орган страны, при помощи которого политическая элита может оказать давление на любого человека.