Непотопляемая Супрун. Из-за чего ополчились депутаты?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Терпение лопнуло

Над непотопляемой Ульяной Супрун, которую в народе уже нарекли "Доктор Смерть", сгущаются тучи. На этот раз терпение лопнуло не только у медсообщества, но и у нардепов. Последние подали в суд на премьера Владимира Гройсмана из-за "бездействия" по Минздраву. Депутаты отмечают, что за 1,5 года премьер так и не назначил легитимного главу Минздрава.

Исковое заявление подали народные депутаты Андрей Деркач (внефракционный), Юрий Одарченко (фракция "Батькивщина"), Валерий Дубиль (фракция "Батькивщина").

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"Кабмин Гройсмана был сформирован полтора года назад. Без министра здравоохранения. За это время премьер не сделал ни одной попытки назначить легитимного министра. Подчеркиваю: ни одной. Судя по всему, Гройсман первооткрыватель формулы, как назначить на одну из ключевых должностей в государстве человека и не согласовывать его с Радой…Таким образом, важнейшая сфера, касающаяся жизни и здоровья украинцев, отдана на откуп человека с неопределенным статусом — и.о. министра", — констатирует Деркач.

Он добавил, что Гройсман также не отреагировал на то, что в Украине сорвана программа закупки лекарств за последние три года.

По его словам, "за время нелегитимного руководства Минздрава (Ульяна) Супрун наломала немало дров", в частности, "подготовлена "медицинская реформа" с нарушением прав украинцев, предусмотренных Конституцией. Реакция премьера? Ноль".

Непотопляемая Супрун

Следует отметить, что еще 20 сентября 2017 года Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения выразил недоверие и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Одной из причин стало признание неудовлетворительной работу Минздрава по выполнению программы "Лечение граждан Украины за рубежом", на которую было выделено более 336 млн гривен.

Однако, несмотря на многочисленную критику в свой адрес, Супрун остается и.о.главы Минздрава, превышая лимит пребывания в должности.

Фактически все ее указы являются нелегитимными. Ведь согласно Кодексу законов Украины о труде, исполняющим обязанности министра можно быть только три месяца. Потом либо кандидатура должна быть утверждена на должность министра, либо иное лицо должно быть назначено исполняющим обязанности до тех пор, пока не произойдет назначения министра здравоохранения. Тем не менее грубейшего нарушения законодательства ни в правительстве, ни в органах, призванных следить за соблюдением законов, в упор не замечают.

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При этом, писали СМИ, еще в августе 2017 года прошли все сроки в течение которых Супрун была обязана отказаться от американского гражданства, но этого так и не произошло.

Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко отмечал, что впервые комитет и весь парламент не только изолированы от назначения руководителя медицинской отрасли, но и полностью изолированы от всех процессов, которые происходят в национальном здравоохранении.

"Все рассказы, все запланированные реформы и все сроки, которые они заявили, не только не было воплощено в жизнь, но и не нашло под собой не просто финансово-экономического образования, а логического и здравого объяснения…Кроме того, Супрун перехватила эстафету Квиташвили и полностью нивелировала взаимоотношения с профильным комитетом Верховного Совета по здравоохранению, забыв о том, что Украина является парламентско-президентской республикой, и нанимает на работу министров в нашей стране не президент и не премьер-министр, а парламент. Впервые комитет и весь парламент не только изолированы от назначения руководителя медицинской отрасли, но и полностью изолированы от всех процессов, которые происходят в национальном здравоохранении. Год Супрун — это год цинизма, лжи, профанации и дешевого пиара", — подводил он черту году работы Ульяны Супрун.

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Лечить будем или пусть живет?

С приходом к власти в 2016 году Супрун чуть ли не ежедневно анонсировала новые реформы, проекты и схемы, призванные сделать медпомощь высококачественной и доступной. Изменить обещали все — статус медицинских учреждений, условия оплаты труда медиков, маршруты больных, схемы финансирования.

Однако итог пока один: отрасль терпит острое недофинансирование, система здравоохранения поражена коррупцией от первичной ланки и до наивысшего уровня — госпрограмм по закупке лекарств, тендеров, а большинство украинцев не в состоянии платить за лечение и т.д.

Впрочем, об эффективности политики Минздрава можно судить из заявлений самой Супрун. На днях она заявила: почти 70% жителей Украины из-за нехватки средств лечатся сами.

"Каждому второму украинцу не под силу оплатить стоимость "бесплатного" лечения, поэтому он отказывается от него или откладывает на потом. Как результат — 69% украинцев занимаются самолечением из-за нехватки средств. Нам нужны серьезные решительные перемены. Прежде всего — изменения модели финансирования системы здравоохранения", — констатировала Супрун.

Медсообщество не раз возмущалось деятельностью и.о.главы Минздрава.

Первая "бомба" разорвалась, когда и. о. главы Минздрава заявила, что намерена упразднить врачей и фельдшеров в экипажах карет скорой помощи и заменить их парамедиками.

Шквал критики вызвало и заявление Супрун, что ее министерство больше не будет принимать программу государственной помощи "Онкология" и выделять деньги на лечение онкобольных. Это решение Супрун объяснила тем, что Минздрав теперь концентрируются на профилактике болезней, а не на их лечении, пишет Инесса Другова.

Тем не менее Ульяна Супрун неуклонно продолжает выполнять свою главную функцию, ради которой и была назначена на этот пост. В апреле нынешнего года министерство презентовало Медицинскую реформу, которая предусматривает ряд принципиальных изменений в украинской медицине. В Минздраве утверждают, что намерены повысить качество медицинских услуг, тратить бюджетные деньги на лечение граждан, а не на содержание медицинских учреждений. Поэтому предлагается оплачивать только предоставленную пациенту медицинскую услугу, а не финансировать количество койко-мест в больницах. Пациент сам будет выбирать, где и у кого он хочет лечиться, независимо от места жительства и прописки.

Здесь заложен принцип "деньги следуют за пациентом". Чтобы это осуществить, для начала планируется забрать у местных бюджетов медицинскую субвенцию, передав бюджетные средства Национальной службе здоровья. На лицо некая оптимизация бюджетных средств и их концентрация в одних руках. Это должно повысить эффективность использования бюджетных средств, считают в правительстве.

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Минздрав признает, что сегодня украинцы и так не имеют доступа к бесплатной медицине. Несмотря на то, что такое право закреплено в Конституции. По большому счету Минздрав, с одной стороны, хочет прервать практику, когда украинцы платят "мимо кассы" в карман врачам, с другой — узаконить ее. Кроме того, предлагаемая "реформа" может привести к массовому закрытию больниц: предусматривается, что финансирование государственных и коммунальных медучреждений не будет осуществляться из госбюджета с 1 января 2020 года.

В то же время, комментируя медреформу, Ольга Сухаревская подчеркивает: "Суть преобразований в сфере медицины, разработанных очередным украинским министром-иностранцем без высшего профильного образования Ульяной Супрун (она закончила всего лишь колледж при университете), сводится все к той же экономии бюджетных средств ради выплаты долгов по кредитам МВФ".

Одна обращает внимание на то, что после передачи содержания больниц местным органам власти они закрываются одна за другой: на местах денег на это просто нет, несмотря на хвастовство Порошенко о том, что местные бюджеты по сравнению с 2014 годом выросли с 69 до 170 млрд грн. С 2014 по 2016 год по всей Украине уже закрыто более 600 больниц, и "реформам" не видно конца.

По материалам из открытых источников интернет