Медики пикетируют Житомирский горсовет

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Более 500 медицинских работников проводят акцию протеста под зданием Житомирского городского совета, требуя погашения задолженности по выплате зарплаты, передает УНИАН.

Сообщается, что медработники перекрыли одну из главных улиц города — Большую Бердичевскую. Они требуют повышения зарплаты и погашения задолженности, проведения медицинской реформы.

По данным пресс-службы Житомирского городского совета, мэр Житомира Сергей Сухомлин уже встретился с пикетчиками.

"Житомирский городской голова Сергей Сухомлин поддерживает медицинских работников города и вместе с ними требует выплаты задолженной им зарплаты. До конца года предполагается погасить задолженность медицинским работникам в сумме 63 млн грн", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Сухомлин планирует обратиться в Министерство здравоохранения и Министерство финансов по проводу выплаты задолженности по зарплате житомирским медработникам.

"Задерживать заработную плату никто не имеет права. Государство должно выполнить свои обязательства перед житомирскими медиками. Часть средств мы можем выделить из городского бюджета, но это в целом не исправит ситуацию. Задолженность все равно будет расти. В бюджете города денег, чтобы полностью перекрыть задолженность, нет", — цитирует Сухомлина пресс-служба горсовета.

Напомним, в Украине проходят акции протеста медработников. Они требуют выплаты долгов по зарплате и повышения заработной планы.