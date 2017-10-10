Нардепы подали в суд на Гройсмана из-за "бездействия" по Минздраву

КИЕВ, 10 окт — РАИ Новости Украина. Народные депутаты Верховной Рады Украины подали в суд на премьер-министра Владимира Гройсмана в связи с непредставлением с его стороны на назначение министра здравоохранения Украины. Об этом сообщил во вторник народный депутат Андрей Деркач (внефракционный) на своей странице в Facebook.

Он также разместил текст иска, который подан в Окружной административный суд города Киева. Исковое заявление подано также от имени народных депутатов Юрия Одарченко (фракция "Батькивщина"), Валерия Дубиля (фракция "Батькивщина").

Депутаты просят суд признать противоправной бездеятельность Гройсмана в связи с невнесением им на рассмотрение ВР представления о назначении министра здравоохранения Украины. Также просят обязать Гройсмана немедленно внести на рассмотрение парламента Украины кандидатуру на министра.

"Кабмин Гройсмана был сформирован полтора года назад. Без министра здравоохранения. За это время премьер не сделал ни одной попытки назначить легитимного министра. Подчеркиваю: ни одной. Судя по всему, Гройсман первооткрыватель формулы, как назначить на одну из ключевых должностей в государстве человека и не согласовывать его с Верховной Радой", — написал Деркач.

"Таким образом, важнейшая сфера, касающаяся жизни и здоровья украинцев, отдана на откуп человека с неопределенным статусом — и.о. министра", — добавил депутат.

Деркач считает, что "за время нелегитимного руководства Минздрава (Ульяна) Супрун наломала немало дров", в частности, "подготовлена "медицинская реформа" с нарушением прав украинцев, предусмотренных Конституцией. Реакция премьера? Ноль".

"Второе. В Украине отсутствуют вакцины и сыворотки от смертельно опасных болезней — против бешенства, ботулизма, что уже привело к смерти людей. Причина — срыв национальных отраслевых программ. Реакция премьера? Ноль. Третье. В Украине сорвана программа закупки лекарств за последние три года. В результате больницы по всей стране недополучили жизненно необходимые препараты. Реакция премьера? Ноль", — пишет он.

Напомним, в конце августа 2016 года правительство назначило директора по гуманитарным инициативам Всемирного конгресса украинцев Супрун и.о. министра здравоохранения. По информации СМИ, она родилась в городе Детройт в США и осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину.