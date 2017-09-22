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    Экономика

    Минфин назвал крайний срок погашения долгов по зарплатам медиков

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (202)

    (обновлено: )60
    Минфин согласовал распоряжение, подготовленное Министерством здравоохранения, о распределении резерва средств медицинской субвенции между регионами в сумме 559,2 миллиона гривен.
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Минфин Украины заявил в пятницу, что все задолженности по зарплатам медиков должны быть выплачены до конца следующей недели.

    Во вторник работники сферы здравоохранения Украины провели в Киеве предупредительный протест, требуя погасить задолженность по заработной плате, проведения реформ в здравоохранении с учетом требований медиков, а также назначения министра здравоохранения Украины. По данным Минздрава, по состоянию на 13 сентября 2017 (года) задолженность перед медиками составляла 81,7 миллиона гривен.

    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "К концу следующей недели все задолженности по заработной плате работникам заведений здравоохранения должны быть ликвидированы. Такие ситуации недопустимы, поэтому уже есть наработанное решение о выделении дополнительных средств соответствующим регионам", — говорится в сообщении Минфина на сайте правительства.

    По данным ведомства, 18 сентября Минфин согласовал распоряжение, подготовленное Министерством здравоохранения, о распределении резерва средств медицинской субвенции между регионами в сумме 559,2 миллиона гривен. По данным Минфина, это решение только из-за бюрократических процедур до сих пор не было вынесено на рассмотрение правительства.

    "Указанный акт планируется утвердить на ближайшем заседании кабинета министров Украины", — говорится в сообщении.

    Также Минфин сообщает, что в составе медицинской субвенции остается еще дополнительный резерв средств в сумме чуть более 1 миллиарда гривен, который также в ближайшее время будет распределен между регионами, которые нуждаются в финансовой поддержке.

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