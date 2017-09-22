Минфин назвал крайний срок погашения долгов по зарплатам медиков

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Минфин Украины заявил в пятницу, что все задолженности по зарплатам медиков должны быть выплачены до конца следующей недели.

Во вторник работники сферы здравоохранения Украины провели в Киеве предупредительный протест, требуя погасить задолженность по заработной плате, проведения реформ в здравоохранении с учетом требований медиков, а также назначения министра здравоохранения Украины. По данным Минздрава, по состоянию на 13 сентября 2017 (года) задолженность перед медиками составляла 81,7 миллиона гривен.

"К концу следующей недели все задолженности по заработной плате работникам заведений здравоохранения должны быть ликвидированы. Такие ситуации недопустимы, поэтому уже есть наработанное решение о выделении дополнительных средств соответствующим регионам", — говорится в сообщении Минфина на сайте правительства.

По данным ведомства, 18 сентября Минфин согласовал распоряжение, подготовленное Министерством здравоохранения, о распределении резерва средств медицинской субвенции между регионами в сумме 559,2 миллиона гривен. По данным Минфина, это решение только из-за бюрократических процедур до сих пор не было вынесено на рассмотрение правительства.

"Указанный акт планируется утвердить на ближайшем заседании кабинета министров Украины", — говорится в сообщении.

Также Минфин сообщает, что в составе медицинской субвенции остается еще дополнительный резерв средств в сумме чуть более 1 миллиарда гривен, который также в ближайшее время будет распределен между регионами, которые нуждаются в финансовой поддержке.