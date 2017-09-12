Политики возглавили реформы: следите за руками, мало ли что

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед для РИА Новости Украина

В сознании людей слово "реформы" ассоциируется с чем-то положительным: стремлением к новому, лучшему, более современному. Увы, но смысл данного слова означает всего лишь смену формы какого-либо процесса без замены его функциональных принципов или всего лишь законодательное закрепление каких-то изменений. И зачастую – далеко не в лучшую сторону.

Где деньги, Зин?

Открытие осеннего политического сезона на Украине ознаменовалось началом целых трех реформ: образовательной, медицинской и пенсионной. Их главное назначение – не столько обеспечить улучшение качества образования, медицины и пенсионного обеспечения соответственно, сколько приспособить их к ситуации, в которой сегодня оказалась страна.

Эти изменения – веление не только времени, но и Международного валютного фонда, действующего по хорошо отработанной методике, позволяющей стране-кредитору гарантированно вернуть долг. Отработана эта методика на десятках стран, попавших в тяжелое финансовое положение, которым когда-либо МВФ ссужал деньги. И подразумевает она ряд мер, толерантно называемых "непопулярными", а на самом деле высасывающих из населения последние соки. Это повышение налогов, резкий скачок коммунальных расходов, увеличение пенсионного возраста, банкротство и распродажа остатков государственных предприятий, отказ от льгот и субсидий населению, сокращение численности работников бюджетной сферы, снижение зарплат либо увеличение нагрузки за незначительно выросшую зарплату для оставшихся.

Все три перечисленных реформы прекрасно вписываются в эту схему и призваны добиться того, чтобы добиться гарантированного возврата Украиной кредитов МВФ. Ведь если выплаты по внешним государственным долгам в 2017 году должны составить 2,8 млрд долл, то за три года, с 2018 по 2020, их сумма уже достигнет 12 млрд.

Соответственно, "снижение бюджетной нагрузки" решено переложить на плечи тех, кто больше всех "прожирает" бюджетных средств. Таковыми являются пенсионеры, медики и учителя (ну, не будут же депутаты и чиновники из правительства "обижать" себя, снижением собственных зарплат!).

Без лоха жизнь плоха

Одним из наиболее циничных обещаний пропагандистов "Евромайдана" были пенсии по 1000 евро каждому украинскому пенсионеру. Не нужно обладать аналитическим складом ума, чтобы понять невозможность исполнения такого обещания в стране, которая за время своей независимости так и не сумела достичь уровня ВВП 1991 года. Но многие украинские пенсионеры поверили в ложь, как зачастую верят в честность курортных жуликов, любимая поговорка которых вынесена в подзаголовок. Поверили и продолжают верить тем, кто, вопреки прямому конституционному запрету, продолжает ухудшать их социально-экономическое положение, отменяя социальные льготы и специальные надбавки к пенсиям.

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Развитие пенсионной реформы, анонсированное правительством и поддерживаемое правящей коалицией, продолжает этот курс. Впереди дальнейший рост пенсионного возраста, увеличение трудового стажа для получения пенсии, даже социальной, некогда гарантированной любому гражданину страны. Впереди продолжение отмены надбавок к ней за особо сложные условия труда.

Депутаты, поддерживающие эту "реформу" заявляют, что они заботятся об интересах страны, умалчивая о том, что страна – это народ, живущий в ней. А численность населения из-за их "реформ" катастрофически сокращается. Это уже признала даже "самая работящая", Юлия Тимошенко, рассказав вслед за банковскими аналитиками, что сегодня на Украине от 52 миллионов человек, живших в ней в 1991 году, уже осталось около 25 миллионов.

О том, что пенсионная «реформа» направлена именно на депопуляцию населения, говорит тот факт, что люди, "попавшие под нее", не смогут найти работу, даже если захотят этого. И не только из-за того, что объявления о приеме на работу ограничивают возраст соискателей максимум 40-45 годами. Из-за катастрофических последствий "реформ" экономики и разрыва кооперационных связей с Россией и странами СНГ найти достойную работу на Украине крайне сложно не только людям предпенсионного возраста, но и более молодым соискателям. И статистические показатели 10% безработицы совершенно не учитывают тех, кто уже отчаялся трудоустроиться через биржу труда.

Лечить будем или пусть живет?

Суть преобразований в сфере медицины, разработанных очередным украинским министром-иностранцем без высшего профильного образования Ульяной Супрун (она закончила всего лишь колледж при университете), сводится все к той же экономии бюджетных средств ради выплаты долгов по кредитам МВФ. Главная лоббистка законодательной базы для вывоза человеческих органов за рубеж (разумеется, в целях наполнения бюджета!) намеревается полностью отказаться от "проклятого коммунистического наследия", проявляющегося в гарантированном конституцией бесплатном медицинском обслуживании населения. А еще – "оптимизировать" украинскую медицину.

Нет нужды рассказывать о том, что "оптимизация по-украински" сегодня означает сокращение затрат. На оплату специалистов скорой помощи, на содержание больниц, на финансирование койко-мест в больницах, на фонд заработной платы медиков. После передачи содержания больниц местным органам власти они закрываются одна за другой: на местах денег на это просто нет, несмотря на хвастовство Порошенко о том, что местные бюджеты по сравнению с 2014 годом выросли с 69 до 170 млрд грн. Ведь за это время украинская валюта обесценилась в 3,5 раз, и 170 млрд сегодня соответствует 48 млрд на начало 2014 года. С 2014 по 2016 год по всей Украине уже закрыто более 600 больниц, и "реформам" не видно конца.

Закрытие сельских больниц уже привело к тому, что многим сельским жителям для лечения необходимо ехать за 100-200 километров, на что у них просто нет денег. Но и это не предел. Во время посещения Винницы президент с помпой объявил о том, что теперь эти люди будут лечиться по интернету. Видимо, госпитализация пенсионеров тоже будет производиться через прокси-серверы и социальные сети.

Непрофессионализм руководителя Минздрава помножается на непрофессионализм депутатов, не способных даже ознакомиться с действующим украинским законодательством. Ведь статья 49 конституции запрещает сеть бюджетных лечебных заведений, а статья 184 УК Украины предусматривает три года лишения свободы за ликвидацию бюджетных учреждений. Но Украина после 2014 года превратилась в страну, где законы не распространяется на тех, кто их пишет и за них голосует "в интересах страны". Точнее, зарубежных финансовых организаций, ее кредитующих.

Учиться, учиться и учиться

Пожалуй, образовательная реформа – единственная из реформаторского пакета осени 2017 года, которая потребует увеличения бюджетного финансирования. Правда, не скоро, в 2029-30 годах, когда нынешние законодатели надеются добиться улучшения экономического состояния страны. А до тех пор затраты тоже будут сокращены. Например, за счет уменьшения численности преподавателей: принятый в первые дни осенней сессии парламента закон об образовании предусматривает сокращение числа обязательных предметов с 22 до 9. "Под нож" попадают физика, химия, биология, география, астрономия, вместо которых будут преподаваться дисциплины с названиями "природа и человек" и "человек и мир". Алгебра и геометрия также объединяются в математику. Это потребует меньшего числа специалистов, что позволит сэкономить бюджетные средства.

Уже немало сказано о полном запрете школ с преподаванием на других, кроме украинского, языках. И хотя оставлена лазейка для преподавания некоторых предметов на английском и "языках народов ЕС", но уже с 2020 года образование на Украине станет только украиноязычным даже для детей младших классов. При этом получение образования для миллионов граждан на родном языке, не являющемся украинским, будет полностью запрещено. "Европейский" подход, нечего сказать!

Реформа ради реформы – это именно о введении пораженными реформаторским зудом чиновниками и депутатами 12-летнего школьного обучения. При этом полностью исключается перспектива выпускников для поступления в ВУЗы, поскольку выпуск из школы в 19 лет будет гарантировать немедленный призыв в армию.

Также реформой предусматривается передача профтехобразования в ведение местных бюджетов. К чему это приведет, ясно по опыту передачи местным бюджетам медицинских учреждений. Ради того, чтобы "сэкономить", правительство и депутаты добьются окончательного развала системы подготовки трудовых кадров. Впрочем, учитывая требование МВФ о разрешении свободного оборота земель сельхозназначения, квалифицированные трудовые кадры в планах кредиторов Украины не предусмотрены.

Следите за руками

Казалось бы, борьба с этими античеловеческими "реформами" — просто клондайк для оппозиции, которую даже за малейшие послабления в реализации всего запланированного ужаса народ внесет в правительство и Раду на руках. Да и самой власти не повредило бы учитывать не только требования МВФ, но и вверенных ему избирателей. Метод, кстати, в свое время отработала премьер Юлия Тимошенко, вначале утвердившая повышение тарифов в 2 раза, а потом великодушно снижающая их на 15% во время предвыборного турне по областям.

Но избирателям предлагают лишь дешевые политические трюки. То дедушка Ленин, простите, дядя Петя – лучший друг детей, то поцелуи оппозиционера Ляшко с крупным рогатым скотом, то "огненное шоу патриотов" с факелами, то эпический прорыв Саакашвили через границу. Еще одна эпическая сказочка для народа – "война с Россией", на которую списываются все провалы и преступления политического класса. Зарабатывая на уничтожении своих сограждан миллиарды долларов, наивным украинцам политики предлагают зрелища в виде визитов "героев АТО", пошива им варежек и сбора пробок от бутылок, парадов и награждений.

Как говорят наперсточники, следите за руками. Украинцам неплохо бы вспомнить рецепты "святых 90-х" и тоже внимательно смотреть за воровитыми ручками своих избранников, пока те отвлекают очередного лоха своими популистскими ужимками.

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