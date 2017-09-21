Глузман: нужно фиксировать все публичные высказывания Супрун

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РИА Новости Украина

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения выразил недоверие и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Одной из причин стало признание неудовлетворительной работу Минздрава по выполнению программы "Лечение граждан Украины за рубежом", на которую было выделено более 336 млн гривен".

По мнению известного правозащитника, психиатра Семена Глузмана, сегодня необходимо фиксировать все публичные высказывания и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Глузман вспоминает советские времена, когда он относился к категории граждан, совершивших особо опасные государственные преступления, и был инициатором и автором документа, который имел название "Хроника Архипелага ГУЛАГа продолжается. Хроника зоны ВС 389-35".

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"Каждый день я фиксировал на тонких полосках бумаги все события, происходившие в нашем политическом лагере. Включая ужин в виде позеленевшей разложившейся рыбы, червивые каши, наказания помещением в штрафной изолятор и т.д. и т.п. Оказалось, что именно эта хроника нашей зэковской жизни была самым неприятным для КГБ документом. В нем не было комментариев, одни факты.Несколько месяцев назад я с горечью осознал, что мой опыт объективного фиксирования событий очень нужен моей стране сегодня", — пишет Глузман на своей странице в Facebook.

По его мнению, сейчас уже многое упущено, но, подумав прежде, обязательно бы фиксировал все публичные высказывания и.о. министра здравоохранения Супрун.

"Тем более, что сегодня нет необходимости делать это тайно, вшивая полоски заполненной мелкими буквами бумаги в заготовки к брезентовым сумкам к бензопиле "Дружба". Сожалею, что здравая мысль посетила меня поздно. Жаль, документ был бы очень впечатляющим. Единственная моя надежда сегодня – на журналистов, исследующих медицинскую проблематику в стране", — констатирует он.

Глузман высказывает надежду на то, что может кто-нибудь из журналистов, умело использующих возможности современных информационных технологий, последовательно изложит "устную историю" медицинской реформы в Украине в исполнении Супрун.

"Любопытный получится документ. Комментарии к нему будут излишни", — резюмирует правозащитник.