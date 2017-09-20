Украинцев – на органы? В соцсетях скандал из-за планов Супрун

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Еще немного, и мед реформа в Украине сдвинется с мертвой точки семимильными шагами. В 2018 году Министерство здравоохранения Украины планирует внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора. О таких изменениях сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Проект трансплантации почек в Украине от донора-трупа в 2019-2020 году получит бюджет более, чем по 100 млн грн в год, отметила Супрун.

А вот в украинском сегменте соцсетей донорская инициатива МОЗ вызвала весьма противоречивые отзывы и довольно шумные споры: "МИНЗДРАВ И СУПРУН ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШИЛИ ПРОДАВАТЬ УКРАИНЦЕВ НА ОРГАНЫ";

"Мы таки на пути в цивилизацию… Стольких детей с ХПН потеряли…надеюсь, все выйдет!".

"Кстати, а обеспечение пожизненное иммуносупрессорами туда заложено или "сама-сама"?" — интересуются в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook