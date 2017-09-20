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    Аналитика и комментарии

    Украинцев – на органы? В соцсетях скандал из-за планов Супрун

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (198)

    (обновлено: )79840
    Украина отважилась на радикальную для станы мед реформу: уже в следующем году МОЗ собирается внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора. Как отреагировали на такие новости украинцы в соцсетях?
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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Еще немного, и мед реформа в Украине сдвинется с мертвой точки семимильными шагами. В 2018 году Министерство здравоохранения Украины планирует внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора. О таких изменениях сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

    Проект трансплантации почек в Украине от донора-трупа в 2019-2020 году получит бюджет более, чем по 100 млн грн в год, отметила Супрун.

    А вот в украинском сегменте соцсетей донорская инициатива МОЗ вызвала весьма противоречивые отзывы и довольно шумные споры: "МИНЗДРАВ И СУПРУН ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШИЛИ ПРОДАВАТЬ УКРАИНЦЕВ НА ОРГАНЫ";

    "Мы таки на пути в цивилизацию… Стольких детей с ХПН потеряли…надеюсь, все выйдет!".

    "Кстати, а обеспечение пожизненное иммуносупрессорами туда заложено или "сама-сама"?" — интересуются в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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