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    Культура

    Селене Гомес пересадили почку ее подруги

    (обновлено: )131
    Знаменитость поблагодарила свою семью и команду врачей за все то, что они для нее сделали до и после операции. Кроме того, она выразила любовь к подруге, которая отдала ей свою почку.
    Селене Гомес пересадили почку ее подруги
    @selenagomez

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Селена Гомес потрясла своих поклонников на странице в Instagram. Артистка сообщила, что перенесла сложную операцию по пересадке почки.  25-летняя певица опубликовала несколько кадров, которые были сделаны после операции.

    Несколько лет назад у Гомес обнаружили волчанку (аутоиммунное заболевание). Почку для трансплантации Селене отдала ее близкая подруга – 29-летняя американская актриса Франсия Райса.

    "Я знаю, что многие из моих фанатов заметили, что часть лета я не появлялась на публике, и задавались вопросом, почему я не продвигаю свои песни, которыми очень горжусь. В общем, я узнала, что мне нужна трансплантация почки из-за волчанки. Это было необходимо для моего здоровья, Сейчас я хочу публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все то, что они для меня сделали до и после операции. И, наконец, нет слов, чтобы описать, как я благодарна своей подруге Франсии Райсе. Она пожертвовала мне свою почку! Я так сильно тебя люблю, ты моя сестра", – написала звезда.

    Напомним, фото Селены Гомес стало самым популярным в прошлом году.

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