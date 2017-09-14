Селене Гомес пересадили почку ее подруги

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Селена Гомес потрясла своих поклонников на странице в Instagram. Артистка сообщила, что перенесла сложную операцию по пересадке почки. 25-летняя певица опубликовала несколько кадров, которые были сделаны после операции.

Несколько лет назад у Гомес обнаружили волчанку (аутоиммунное заболевание). Почку для трансплантации Селене отдала ее близкая подруга – 29-летняя американская актриса Франсия Райса.

"Я знаю, что многие из моих фанатов заметили, что часть лета я не появлялась на публике, и задавались вопросом, почему я не продвигаю свои песни, которыми очень горжусь. В общем, я узнала, что мне нужна трансплантация почки из-за волчанки. Это было необходимо для моего здоровья, Сейчас я хочу публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все то, что они для меня сделали до и после операции. И, наконец, нет слов, чтобы описать, как я благодарна своей подруге Франсии Райсе. Она пожертвовала мне свою почку! Я так сильно тебя люблю, ты моя сестра", – написала звезда.

Напомним, фото Селены Гомес стало самым популярным в прошлом году.