Киев митингует: "Победа будет за нами!", "Супрун - на мыло!"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Киев снова начал день с митингов. Ритмичный грохот слышен уже у станции метро "Арсенальная". По проезжающим авто с желтыми флажками можно догадаться: это снова бьют в бочки-барабаны владельцы машин с еврономерами.

"В среду тут вообще не проехать было, город стоял. Сегодня поспокойнее как будто. Но день только начинается", — поясняет патрульный. Несмотря на то, что "поспокойнее", вокруг довольно много полицейских и нацгвардейцев. У здания парламента пожарные машины, кареты скорой помощи, автозаки.

Движение по улице Грушевского не перекрыто, свои автомобили протестующие разместили вдаль дороги. Предприимчивые продавцы кофе подогнали к парламенту свои автолавки, к ним тут же выстраиваются очереди: на улице свежо. Обсуждают новости, пытаясь перекричать металлический грохот барабанов.

— Вчера-то зря грохотали, депутатов в Раде и не было…

— Ничего, зато сегодня не только депутаты, но и Порошенко здесь.

Действительно, президент Пётр Порошенко уже был в парламенте с посланием — об этом протестующим сообщает один из организаторов акции, поднявшийся на сцену. Говорит: барабаны делают своё дело, настроения в Раде меняются, к руководителям организации "Авто Евро Сила" уже «подходят депутаты с предложениями». Но надо продолжать акцию…

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Авто Евро Сила митингует у Рады

На ограде у Конституционной площади митингующие укрепили плакаты, разъясняющие суть конфликта на примерах: авто 1998-2005 годов выпуска Wolkswagen Passat b5, в Германии и в Литве растаможка — 0 евро, регистрация — 60 евро, в Польше растаможка — 3,6% стоимости авто, регистрация — 110 евро; в Украине растаможка — 4638 евро, регистрация — 247 европ, а еще НДС… Вывод: "Согласен платить олигарху? Мы требуем доступного растомаживания!".

Митингующие рассчитывают подписать с представителями власти меморандум, требования можно прочитать на плакате, установленном на сцене: доступное каждому украинцу растомаживание авто (включая уже ввезенные), "отмена фальшивых ограничений Евро 5", отмена ограничений на перепродажу ввезенных авто и т. д.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Авто Евро Сила митингует у Рады

А пока меморандум не подписан, автовладельцы требуют "остановить преследования евро-авто".

Ранее "евроавтомобилисты", ездящие на машинах с иностранными номерами, уже не раз митинговали, требуя узаконить своих "железных коней". Кто-то им что-то обещал, но дело не двигалось, напротив — стали штрафовать.

У государства свои резоны. В пресс-службе ГФС сообщили, что что более 63,9 тысяч транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине незаконно, с нарушением срока.

И таких машин становится все больше, соответственно, больше становится и связанных с этим проблем.

Отметим, что рычаги влияния у государства есть. Согласно статье 485 Таможенного кодекса Украины, уклонение от уплаты таможенных платежей наказывается штрафом в 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей. Но до сих пор ГФС лишь в единичных случаях добилась применения этой санкции.

Однако фискальной службой подготовлен законопроект, в котором предлагается размер штрафа увеличить до 100% стоимости автомобиля.

"Евробляхи" сдаваться не собираются. "Люди понимают, что их просто грабят. Какие заработки в Европе, а какие у нас? Почему в Украине такие дорогие авто при таких зарплатах? Богатым все равно, но народ не жирует", — говорит один из участников акции. По его словам, репрессии ни к чему не приведут: "народ терпеть не будет… нужно искать компромиссное решение в парламенте".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Авто Евро Сила митингует у Рады

Об этом же говорит оратор, снова поднявшийся на сцену. Сообщает: "Президент находится внутри Верховной Рады…", будто бы есть перспектива "встретиться и поговорить".

"Есть по-прежнему группы депутатов, которые пытаются угрожать, рассказывая, что «мы вас будем наказывать, будем вводить заградительные меры». Но появляется все больше депутатов, людей из различных общественных организаций, которые ищут выход, ищут, каким образом решить этот вопрос", — сказал выступающий.

И добавил: "Нам не надо верить, что это будет решено, оно и так будет решено в нашу пользу, как это должно быть по справедливости. Вопрос только во времени и в том, какими силами мы это сделаем. Точка. Победа будет за нами!".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Авто Евро Сила митингует у Рады

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Оратор призвал не сбавлять накал протеста, потому что "психологический фактор сильно влияет на людей". Депутаты увидят, что у Рады много людей и… поймут, что "просто так это не решится, нужно садиться и общаться". По его словам, такие встречи состоятся, возможно, удастся подписать меморандум.

"Евроавтомобилисты" продолжают акцию в ожидании каких-то решений. В это же время у Кабмина состоялся гораздо менее многолюдный митинг: родители больных детей развернули плакаты с требованиями к премьеру "навести порядок в МОЗ", а и.о. министра охрану здоровья Ульяну Супрун — отправить "на мыло"…