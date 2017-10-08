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    Экономика

    Эксперт: качество медицинского образования в Украине - не очень высокое

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    Экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "ГС" выразил сомнение в том, что сотрудничество с Индией удастся усилить за счет совместных образовательных программ, поскольку качество обучения в Украине - довольно низкое.
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    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин в Индии договорился о совместном кинопроизводстве на территории Украины. И это — лишь один из аспектов договоренностей. В целом речь шла об активизации экономического сотрудничества. В частности, консулам Украины в государствах Южной Азии Павел Климкин поручил способствовать продвижению на эти рынки украинской экспортной продукции и развитию совместных экономических проектов.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сможет ли Украина усилить сотрудничество с Индией за счет совместных образовательных программ, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал экономический эксперт Борис Кушнирук.

    "По моим печальным наблюдениям, по словам преподавателей медицинских вузов, к огромному сожалению, единственным плюсом является то, что здесь учиться — значительно дешевле, но качество образования остается очень невысоким. Мы существенно снизили требования к тем, кто учится: деньги платишь и как бы ты не учился — хорошо или плохо — тебя будут держать, что является дискредитацией самого образования. Поэтому качество нашего медицинского образования — не очень высокое, из-за этого в некоторых странах, откуда раньше приезжали студенты учиться в украинских медицинских вузах, сейчас есть четкая норма о том, что окончание образования в Украине не дает права заниматься медицинской деятельностью", — отметил эксперт.

    Напомним, 19 сентября работники сферы здравоохранения вышли на массовый протест в Киеве. Они требовали погасить задолженность по зарплате, а также повысить ее уровень.

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