Супрун: у 70% украинцев нет денег на лекарства, они лечатся сами

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что почти 70% жителей Украины из-за нехватки средств лечатся сами.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Бесплатная медицина в Украине — это многолетняя ложь, ведь в больницах платят все. И дорого. Каждому второму украинцу не под силу оплатить стоимость "бесплатного" лечения, поэтому он отказывается от него или откладывает на потом. Как результат — 69% украинцев занимаются самолечением из-за нехватки средств. Нам нужны серьезные решительные перемены. Прежде всего — изменения модели финансирования системы здравоохранения. Законопроекты №6327 и №6604 помогут создать условия для того, чтобы медицинская система гарантировала защиту своих граждан", — написала Супрун.

"Государство реально будет платить за медицинские услуги, оказанные каждому украинцу. Первичная, экстренная и паллиативная помощь покрываться государством на 100%. Специализированная и высокоспециализированная помощь будет покрываться в рамках программы медицинских гарантий", — написала руководительница Минздрава.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров принял решение создать Национальное закупочное агентство, которое будет осуществлять закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения на национальном и местном уровне.