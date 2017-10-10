Хроника 9 октября: Эрдоган в Киеве, дело Вороненкова раскрыто, Украина не поедет на ЧМ-2018

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 9 октября, президент Турции Тайип Эрдоган посетил с официальным визитом Украину, Венгрия требует пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а в Раде предложили ограничить поездки украинцев в РФ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Эрдоган в Киеве

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом в Украину. "Мы обсудили международные региональные вопросы, которые касаются наших стран, в том числе вопросы безопасности черноморского региона", — сказал Эрдоган комментируя результаты переговоров с Петром Порошенко. Также он заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и "не признает незаконную аннексию Крыма".

Венгрия требует пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам Украины", — заявил Сийятро. Единственным средством влияния на Украину венгерский министр считает увеличение международного давления на Киев.

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В Раде предложили ограничить поездки украинцев в РФ

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект, которым предлагается временного ограничить право украинцев на выезд в Россию. Авторами законодательной инициативы являются народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный депутат Андрей Денисенко. Полный текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Гройсман инициировал уголовную ответственность за "маски-шоу"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в ближайшее время в Украине будет создана рабочая группа, которая наработает законопроект об усилении ответственности за давление на бизнес. По его словам, три недели назад состоялась встреча с представителями бизнеса под председательством президента Петра Порошенко, в ходе которой была поддержана инициатива ограничить практику силовых обысков в офисах и на предприятиях компаний

В ГПУ нашли виновных в пожарах на военных складах под Винницей

Следствие намерено привлечь к ответственности представителей Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и сотрудников арсенала в Калиновке Винницкой области после произошедшего там пожара, заявил генпрокурор страны Юрий Луценко. По его словам, правоохранители по результатам проверки предъявят обвинения представителям силового ведомства. "подозрения однозначно будут вручены не только низшему руководству этих структур", — добавил он.

Раскрыто дело Вороненкова

Генеральная прокуратура завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, убийство Вороненкова заказал бывший муж его вдовы Марии Максаковой Тюрин. Как сообщил генеральный прокурор, фактическим заказчиком убийства является криминальный авторитет Владимир Тюрин — гражданин России 1958 г. р., ранее судимый за изнасилование группой лиц, кражи и хулиганство.

СБУ передает ЦРУ данные прослушки мобильных

СБУ все телефонные перехваты переводит на английский и в течение 24 часов передает в США, заявила в интервью The New York Times Виктория Горбуз, бывшая глава отделения СБУ по связям с иностранными правительствами. По ее словам, система прослушки мобильных телефонов, используемая СБУ, монтировалась ЦРУ США.

"ПриватБанк" продаст курорт "Буковель"

Заместитель председателя правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что на балансе "ПриватБанка" находится большое число объектов недвижимости и активов, которыми финучреждение не способно эффективно управлять, поэтому они подлежат продаже. В частности, государственному банку принадлежат горнолыжный курорт "Буковель", стадион "Днепр Арена", помещения телеканала "1+1" и ряд других активов.

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Порошенко открыл новое здание Театра на Подоле

Президент Петр Порошенко утром в понедельник торжественно открыл новое здание Театра на Подоле в Киеве. Напомним, реконструкция муниципального театра в историческом центре Киева — на Андреевском спуске — вызвала резонанс среди жителей и гостей столицы. В частности киевляне утверждали, что рядом с домами и музеями уникальной архитектуры Андреевского появилось здание, похожее на черный куб.

Украина проиграла Хорватии и не поедет на ЧМ-2018 в Россию

Сборная Украины проиграла команде Хорватии в матче отборочного этапа на чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча в ворота украинцев забил Крамарич. Украина завершает отборочный этап на ЧМ-2018 с 17 очками. Второе место в группе І занимают хорваты, имея в своем активе 20 очков, а лидирует в группе команда Исландии, набравшая 22 очка.

В Москве скончался целитель Аллан Чумак

Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве на 83-ем году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон. Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики. В 1970–1980-х годах он, будучи журналистом, расследовал различные случаи целительства и в результате, как он утверждал, почувствовал в себе аналогичный дар.

Всемирный день почты — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза в день создания союза в 1874 году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.