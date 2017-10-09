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    Политика

    В ГПУ нашли виновных в пожарах на военных складах под Винницей

    Тема:

    Взрывы под Винницей: расследование (144)

    (обновлено: )21710
    Юрий Луценко акцентировал на неадекватности планирования, передачи средств, использования средств должностными лицами Генштаба и руководства этой базы хранения.
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Следствие намерено привлечь к ответственности представителей Генерального штаба вооруженных сил Украины и сотрудников арсенала в Калиновке Винницкой области после произошедшего там пожара, заявил в понедельник генпрокурор страны Юрий Луценко.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Мы установили, что минфин выделял все ресурсы (на охрану складов — Ред.) на запросы минобороны в то время и в том объеме, которые заказывали в минобороны, поэтому сейчас концентрируемся на неадекватности планирования, передачи средств, использования средств должностными лицами Генштаба и руководства этой базы хранения",- сказал Луценко на пресс-конференции в понедельник.

    По его словам, правоохранители по результатам проверки предъявят обвинения представителям силового ведомства. "Могу только сказать, что подозрения, однозначно, будут вручены не только низшему руководству этих структур", — добавил он.

    На складах в Калиновке 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Выдвигались предположения о диверсии, однако главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг эту версию и заявил, что склады охранялись плохо, а пожарная сигнализация не работала. Генпрокуратура Украины считает одной из причин пожара на складах служебную халатность.

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