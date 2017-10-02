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    ЧП под Винницей. Продолжается одиночная детонация боеприпасов

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    Взрывы под Винницей: расследование (127)

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    В ГСЧС сообщили, что специалисты обследовали на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тысячи гектаров территории, наблюдается одиночная детонация боеприпасов.
    Последствия взрывов в Калиновке Винницкой области, 29 сентября 2017
    ГСЧС

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Одиночная детонация боеприпасов наблюдается на военном арсенале в Винницкой области, воздушное пространство остается закрытым в радиусе 12 километров, сообщила в понедельник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

    "По состоянию на 07.00 2 октября открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.

    По данным ведомства, специалисты обследовали на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тысячи гектаров территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ специалисты получили от населения 313 заявок, выполнили 309, обнаружили и изъяли 547 взрывоопасных предметов.

    Как сообщили в Госслужбе по ЧС, еще 28 сентября было восстановлено движение на автодороге, железнодорожного транспорта, все населенные пункты подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения (восстановлено газоснабжение 96% абонентов). Однако остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 12 километров от Калиновки.

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