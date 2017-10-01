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    Ситуация на военном складе под Винницей: детонация продолжается

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    Взрывы под Винницей: расследование (124)

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    Как отмечается, пиротехники обследовали на наличие взрывоопасных предметов 7,8 тысячи гектаров территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов.
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Фото со страницы ГСЧС в Facebook

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Одиночная детонация боеприпасов продолжается на военном арсенале в Винницкой области, открытых очагов горения нет, сообщает в воскресенье Госслужба Украины по ЧС.

    Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Сгоревшие военные склады под Винницей с высоты птичьего полета

    "По состоянию на 7.00 1 октября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По данным ведомства, пиротехники обследовали на наличие взрывоопасных предметов 7,8 тысячи гектаров территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. С начала работ специалисты изъяли 439 взрывоопасных предметов.

    Как отмечается, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 1,7 тысячи человек и 349 единиц техники. На месте также работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа Госслужбы по ЧС.

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

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