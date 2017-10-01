Ситуация на военном складе под Винницей: детонация продолжается

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Одиночная детонация боеприпасов продолжается на военном арсенале в Винницкой области, открытых очагов горения нет, сообщает в воскресенье Госслужба Украины по ЧС.

"По состоянию на 7.00 1 октября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, пиротехники обследовали на наличие взрывоопасных предметов 7,8 тысячи гектаров территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. С начала работ специалисты изъяли 439 взрывоопасных предметов.

Как отмечается, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 1,7 тысячи человек и 349 единиц техники. На месте также работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа Госслужбы по ЧС.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.