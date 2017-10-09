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09.10.201718:09
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    Фотоленты

    Фотоитоги 9 октября: встреча Порошенко и Эрдогана в Киеве, вече в Николаеве

    (обновлено: )45
    Встреча Петра Порошенко со своим турецким коллегой Эрдоганом.
    Петр Порошенко и Тайип Эрдоган в Киеве
    На вече в Николаеве собрались 2 тысячи человек
    Шахтеры заблокировали движение у границы с Польшей
    В Карпаты пришла зима
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Киевский марафон в Киеве, 8 октября 2017
    Полеты тепловых аэростатов на фестивале Золотая омега в Каменце-Подольском (Хмельницкая область).
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обращается к членам 63-й Парламентской ассамблее НАТО в Бухаресте, Румыния.
    Последствия урагана Мария в Пуэрто-Рико.
    Участник митинга в противогазе возле завода АрселорМиттал Кривой Рог, 9 октября 2017 г. В Кривом Роге возле завода АрселорМиталл Кривой Рог проходит митинг жителей города, которые возмущены загрязнением воздуха металлургическим заводом.
    Сотрудник каталонской региональной полиции Моссос Д'эквадра охраняет здание регионального собрания Каталонии.
    Встреча Петра Порошенко со своим турецким коллегой Эрдоганом.
    Встреча Петра Порошенко со своим турецким коллегой Эрдоганом.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Петр Порошенко и Тайип Эрдоган в Киеве
    Петр Порошенко и Тайип Эрдоган в Киеве
    facebook.com/petroporoshenko
    На вече в Николаеве собрались 2 тысячи человек
    На вече в Николаеве собрались 2 тысячи человек
    facebook.com/mykolaivpolice/
    Шахтеры заблокировали движение у границы с Польшей
    Шахтеры заблокировали движение у границы с Польшей
    dpsu.gov.ua
    В Карпаты пришла зима
    В Карпаты пришла зима
    mukachevo.net
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    Пожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Киевский марафон в Киеве, 8 октября 2017
    Киевский марафон в Киеве, 8 октября 2017
    ukrinform.ru
    Полеты тепловых аэростатов на фестивале Золотая омега в Каменце-Подольском (Хмельницкая область).
    Полеты тепловых аэростатов на фестивале "Золотая омега" в Каменце-Подольском (Хмельницкая область).
    УНИАН
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обращается к членам 63-й Парламентской ассамблее НАТО в Бухаресте, Румыния.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обращается к членам 63-й Парламентской ассамблее НАТО в Бухаресте, Румыния.
    REUTERS George Calin
    Последствия урагана Мария в Пуэрто-Рико.
    Последствия урагана "Мария" в Пуэрто-Рико.
    REUTERS Carlos Barria
    Участник митинга в противогазе возле завода АрселорМиттал Кривой Рог, 9 октября 2017 г. В Кривом Роге возле завода АрселорМиталл Кривой Рог проходит митинг жителей города, которые возмущены загрязнением воздуха металлургическим заводом.
    Участник митинга в противогазе возле завода "АрселорМиттал Кривой Рог", 9 октября 2017 г. В Кривом Роге возле завода "АрселорМиталл Кривой Рог" проходит митинг жителей города, которые возмущены загрязнением воздуха металлургическим заводом.
    УНИАН
    Сотрудник каталонской региональной полиции Моссос Д'эквадра охраняет здание регионального собрания Каталонии.
    Сотрудник каталонской региональной полиции Моссос Д'эквадра охраняет здание регионального собрания Каталонии.
    REUTERS Ivan Alvarado

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    Встреча Петра Порошенко со своим турецким коллегой Эрдоганом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом в Украину, где совместно со своим украинским коллегой Петром Порошенко проведет VI заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.

    Эрдоган прибыл со своей женой и делегацией к Администрации президента Украины в центре Киева. Порошенко встретил президента Турции, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации.

    После встречи запланирован совместный брифинг глав государств для СМИ.

    Смотрите также: Массовая драка произошла во время выступления Эрдогана в Нью-Йорке

    Читайте также: Политическая активность под дудку США. Эксперты подвели итоги недели

    В Николаеве 2 тысячи человек приняли участие в массовых мероприятиях в центре города, сообщает пресс-служба Патрульной полиции города Николаева в Facebook.

    По данным пресс-службы, на главной площади города собрались около 2 тысячи горожан, патрульная полиция совместно с другими подразделениями охраняли покой граждан и следили за соблюдением норм общественного порядка.

    Как сообщалось ранее, в центре города проходило вече в поддержку мэра Александра Сенкевича, отправленного в отставку.

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