Фотоитоги 9 октября: встреча Порошенко и Эрдогана в Киеве, вече в Николаеве

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом в Украину, где совместно со своим украинским коллегой Петром Порошенко проведет VI заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.

Эрдоган прибыл со своей женой и делегацией к Администрации президента Украины в центре Киева. Порошенко встретил президента Турции, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации.

После встречи запланирован совместный брифинг глав государств для СМИ.

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В Николаеве 2 тысячи человек приняли участие в массовых мероприятиях в центре города, сообщает пресс-служба Патрульной полиции города Николаева в Facebook.

По данным пресс-службы, на главной площади города собрались около 2 тысячи горожан, патрульная полиция совместно с другими подразделениями охраняли покой граждан и следили за соблюдением норм общественного порядка.

Как сообщалось ранее, в центре города проходило вече в поддержку мэра Александра Сенкевича, отправленного в отставку.