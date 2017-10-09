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    Визит турецкого президента. Как Порошенко встречал Эрдогана

    (обновлено: )63605
    Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом в Украину, где совместно со своим украинским коллегой Петром Порошенко проведет VI заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.
    112 Украина/Youtube

    Эрдоган прибыл со своей женой и делегацией к Администрации президента Украины в центре Киева. Порошенко встретил президента Турции, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Чего ждать от визита Эрдогана в Украину. Мнение политолога

    После встречи запланирован совместный брифинг глав государств для СМИ.

    Ранее Эрдоган и Порошенко провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в сентябре, а предыдущее заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня прошло в марте 2016 года в Анкаре.

    Как сообщила пресс-служба турецкого лидера, в ходе переговоров в Киеве будет проведено всестороннее обсуждение двусторонних отношений и региональных проблем с участием министров. Во время визита между Турцией и Украиной будут подписаны различные соглашения и протоколы с целью углубления отношений стратегического партнерства. Будет обнародована совместная декларация, в которой будут намечены шаги по углублению партнерства двух государств. Отмечается, что на переговорах стороны обменяются мнениями о ситуации в Крыму и положении крымских татар.

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    Президент Турции также проведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, спикером парламента Андреем Парубием и встретится с проживающими в Украине соотечественниками. В понедельник после завершения переговоров в Киеве Эрдоган отправится с трехдневным официальным визитом в Сербию.

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