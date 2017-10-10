Убийство Вороненкова: месть ФСБ и личный мотив заказчика

РИА Новости Украина

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в понедельник о раскрытии убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. По версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

Напомним, из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами.

Однако уже 23 марта Вороненков был убит в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. Следствию удалось задержать двух подозреваемых в причастности к организации убийства, еще двое объявлены в розыск.

Организаторы и исполнители

Луценко заявил, что в ходе расследования резонансного убийства следствие установило всех исполнителей и организаторов преступления, а дело направлено на рассмотрение в суд.

"По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов и исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воспроизвести полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц", — заявил Луценко.

Он рассказал, что убийство совершил украинец Павел Паршов "по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левинцом и Ярославом Тарасенко". Паршов был убит охранником Вороненкова при попытке покинуть место преступления. Однако украинским правоохранителям удалось задержать Лося и Тарасенко, сейчас они находятся под арестом. Левинец и Василенко объявлены в розыск.

По словам генпрокурора, непосредственным заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Тюрин. При этом, подчеркнул Луценко, убийство планировалось "руководством ФСБ совместно с руководителями преступного мира России".

Примечательно, что представители украинских правоохранительных органов уже в первые часы после убийства Вороненкова заявляли, что за этим якобы может стоять Россия. В Москве такие утверждения опровергали. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные измышления "о пресловутом российском следе" являются абсурдными.

Украинские правоохранители официально подозревают Тюрина в причастности к убийству Вороненкова, они намерены потребовать у РФ его экстрадиции. По мнению экспертов, Россия на это не пойдет.

"В данном вопросе необходимо учитывать, что, в соответствии с действующим законодательством, граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству", — сказал адвокат Сергей Михайлов, отметив, что, по его мнению, Тюрин не будет выдан украинской стороне, даже если такие требования будут заявлены.

Украинский генпрокурор заявил, что также статус подозреваемого в деле по статье "соучастие в убийстве" может получить сын Тюрина — Дмитрий, который, по версии следствия, занимался подбором исполнителей убийства в Украине. На данный момент его процессуальный статус в деле не определен.

Мотивы убийства

Луценко рассказал, что Вороненков дал показания в качестве свидетеля по ряду уголовных дел, расследуемых в Украине, в том числе по делу против бывшего украинского президента Виктора Януковича, что могло послужить мотивом для убийства. Также, по словам генпрокурора, "Тюрин имел личный мотив убийства".

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который является свидетелем по делу об убийстве, заявил, что вдова Вороненкова доверяет результатам расследования в Украине, хотя первоначально она считала невероятной версию, что заказчиком выступил Тюрин.

"Я разговаривал с Марией, у нас общая позиция, что мы доверяем результатам этого расследования и считаем, что следствие действительно докопалось до правды. В то же время следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива самого по себе заказывать это убийство, и с самого начала эту версию, когда она рассматривалась, Маша считала абсолютно невероятной, потому что она общается с ним, и для нее эти выводы, которые были сделаны, — шок и личная трагедия", — заявил Пономарев.

Доказательства

В ходе пресс-конференции, на которой руководство генпрокуратуры Украины объявило о завершении расследования, были предоставлены и доказательства подготовки преступления.

По словам первого зампрокурора Киева Павла Кононенко, в организацию и исполнение преступления непосредственно на территории Украины были вовлечены пятеро украинцев. Кононенко сообщил, что Тюрин, "используя свои связи в уголовном мире Украины, привлек к исполнению этого преступления своего давнего друга по криминалу Юрия Василенко, который был ранее осужден в РФ". В свою очередь Василенко, по мнению следствия, сформировал остальную часть команды.

Представители прокуратуры в качестве доказательства вины организаторов преступления предъявили видео из камер наблюдения, записи телефонных разговоров фигурантов дела, снимки использованного оружия, документы об аренде и покупке авто, которые были использованы для убийства. При этом, говоря о причастности Тюрина к заказному убийству, Луценко сослался на данные главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В свою очередь замгенпрокурора Киева сообщил, что на причастность Тюрина к преступлению указывает визит его сына в Киев весной этого года, незадолго до убийства, где он якобы встретился с организатора убийства. "Двадцатого марта 2017 года на территорию Украины самолетом "Рим-Киев" прибывает гражданин РФ Дмитрий Тюрин – сын Тюрина. По данным ГУР, он привез часть денег (за убийство – ред.)", — сообщил Кононенко.

Луценко добавил, что "следствием доказан факт нахождения Дмитрия Тюрина и организаторов убийства в одном месте после прилета Тюрина и их контакт".

При этом, отвечая на вопрос, какая сумма была заплачена за совершение убийства, Луценко заявил, что "прокуратура не владеет этой информацией".