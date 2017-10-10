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10.10.201707:48
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    Фотоленты

    Прощай, Мундиаль! Как Украина проиграла Хорватии

    (обновлено: )32930
    Матч Украина - Хорватия
    Игроки сборной Украины перед матчем против сборной Хорватии
    Отборочный матч на ЧМ-2018 по футболу между сборными Украины и Хорватии
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Игроки сборной Украины по футболу перед матче против сборной Хорватии
    Матч Украина - Хорватия
    Матч Украина - Хорватия
    Матч Украина - Хорватия
    Матч Украина - Хорватия
    Матч Украина - Хорватия
    Матч Украина - Хорватия
    Матч Украина - Хорватия
    ФК "Шахтер"
    Игроки сборной Украины перед матчем против сборной Хорватии
    Игроки сборной Украины перед матчем против сборной Хорватии
    ФК "Шахтер"
    Отборочный матч на ЧМ-2018 по футболу между сборными Украины и Хорватии
    Новоиспеченный украинец Марлос
    ФК "Шахтер"
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    ФК "Шахтер"
    Игроки сборной Украины по футболу перед матче против сборной Хорватии
    Игроки сборной Украины по футболу перед матче против сборной Хорватии
    ФК "Шахтер"
    Матч Украина - Хорватия
    Матч Украина - Хорватия
    ФК "Шахтер"
    Матч Украина - Хорватия
    Матч Украина - Хорватия
    ФК "Шахтер"
    Матч Украина - Хорватия
    Матч Украина - Хорватия
    Федерация футбола Украины
    Матч Украина - Хорватия
    Матч Украина - Хорватия
    Федерация футбола Украины
    Матч Украина - Хорватия
    Сейв Андрея Пятова
    Федерация футбола Украины

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    Матч Украина - Хорватия

    Национальная сборная Украины проиграла команде Хорватии в матче отборочного этапа на чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. 

    Матч Украина - Хорватия. Видео
    Канал ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ
    Украина - Хорватия. Все голы и лучшие моменты матча

    Поединок, который в понедельник вечером, 9 октября, прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча в ворота украинцев забил Крамарич (62, 70). 

    Читайте также: ЧМ в России-2018. Сборная Украины: пан или пропал, третьего не дано

    Матч в Киеве был решающим как для сборной Украины, так для хорватов. В то же время в отличие от гостей подопечным Андрея Шевченко подходила только победа, которая, впрочем, не гарантировала выход в финальную часть ЧМ-2018, однако давала возможность получить путевку на мировое первенство в стыковом матче. 

    Украина завершает отборочный этап на ЧМ-2018 с 17 очками. Второе место в группе І занимают хорваты, имея в своем активе 20 очков, а лидирует в группе команда Исландии, набравшая 22 очка. 

    Читайте также: Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе в понедельник

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