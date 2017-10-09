СБУ передает ЦРУ данные прослушки мобильных - СМИ

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. СБУ все телефонные перехваты переводит на английский и в течение 24 часов передает в США, заявила в интервью The New York Times Виктория Горбуз, бывшая глава отделения СБУ по связям с иностранными правительствами.

По ее словам, система прослушки мобильных телефонов, используемая СБУ, монтировалась ЦРУ США.

"Центральное Разведывательное Управление уничтожило систему прослушки мобильных телефонов, поставленную Россией, и установило компьютеры, поддерживаемые американцами", — рассказала Горбуз.

По данным NYT, департамент Горбуз переводил телефонные перехваты из новой системы и пересылал их американцам.

"Команда должна была переводить и немедленно, в течение 24 часа в сутки, быть в полной кооперации с нашими американскими коллегами", — сказала она".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно прослушивало более ста чиновников.