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    Общество

    СБУ передает ЦРУ данные прослушки мобильных - СМИ

    (обновлено: )41
    Как сообщила бывшая глава отделения СБУ по связям с иностранными правительствами, "Центральное Разведывательное Управление уничтожило систему прослушки мобильных телефонов, поставленную Россией, и установило компьютеры, поддерживаемые американцами".
    Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. СБУ все телефонные перехваты переводит на английский и в течение 24 часов передает в США, заявила в интервью The New York Times Виктория Горбуз, бывшая глава отделения СБУ по связям с иностранными правительствами.

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    facebook.com/peter.chernyshov
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    По ее словам, система прослушки мобильных телефонов, используемая СБУ, монтировалась ЦРУ США. 

    "Центральное Разведывательное Управление уничтожило систему прослушки мобильных телефонов, поставленную Россией, и установило компьютеры, поддерживаемые американцами", — рассказала Горбуз.

    По данным NYT, департамент Горбуз переводил телефонные перехваты из новой системы и пересылал их американцам.

    "Команда должна была переводить и немедленно, в течение 24 часа в сутки, быть в полной кооперации с нашими американскими коллегами", — сказала она".

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно прослушивало более ста чиновников.

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