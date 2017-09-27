И вы болтаете? Соцсети возмущены "Киевстаром" и "прослушкой" ГПУ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

На фоне винницкого арсенального катаклизма едва не потерялась весьма примечательная новость. Во вторник, 26 сентября, адвокат Олег Бабич, ссылаясь на решение суда, сообщил, что следователи ГПУ получили доступ ко всему оборудованию оператора мобильной связи "Киевстар", и теперь могут получить всю интересующую их информацию о клиентах компании.

Свои слова адвокат подтвердил на собственной страничке Facebook фотографиями документов. Однако уже на следующее утро в "Киевстаре" заверили, что доступ к данным всех абонентов следователи Генпрокуратуры не получали.

Вот только никаким опровержениям не под силу остановить всенародные обсуждения в соцсетях самой только возможности мобильной "прослушки" ГПУ: "Человек учится говорить 2 года, затем всю жизнь учится держать язык за зубами. Демократия как ни как";

"Никто, кстати, не напомнит — в чем там суть "диктаторских законов Януковича" от 16 января 2014 года?".

"Судя по качеству связи ВодафонУА кроме наших еще и ФСБ всех прослушивает. Никак по-другому объяснить отвратительную связь просто невозможно…", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook