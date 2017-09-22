Власть пытается приручить НАБУ. Карасев о скандале с прослушкой

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Генеральная прокуратура расследует прослушивание в 2016 году адвокатами НАБУ служащих разведки Минобороны, заместителей министров Кабмина, сотрудников Нацполиции, СБУ и других. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, такое прослушивание является незаконным. Она добавила, что сейчас в качестве свидетелей допрошен ряд должностных лиц указанных органов. Досудебное следствие продолжается.

В то же время в НАБУ заявили, что информация, озвученная генпрокурором Юрием Луценко, о том, что Бюро якобы прослушивает более 150 человек, включая охрану президента, не соответствует действительности.

Можно ли говорить об очередном обострении противостояния Генпрокуратуры и НАБУ, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви прокоментуєте дії ГПУ щодо НАБУ?

— Внутрішня конкуренція за першість в силових структурах України. До речі, якщо НАБУ прослуховувала, то звідки такі технічні можливості? Їх важко десь заховати. Якщо прослуховували 150 службовців, причому силових органів, в тому числі СБУ, розвідки, то це потрібно мати техніку, а якщо дійсно буде доведено, що і технічні можливості були, і прослуховували, то це дійсно порушення закону.

Але історія починається ще на початку 2016 року, коли НАБУ пропонувала надати їм технічні можливості для прослуховування. Нагадаю, що лише СБУ має сьогодні технічні можливості, і прослуховувати можна лише тоді, коли суд дає доручення СБУ, а потім вже СБУ надає технічні можливості для прослуховування тій чи іншій силовій структурі.

Тепер щодо загострення, чому таке загострення.

По-перше, все ж таки тут хто контролює еліту, тому що силові структури — це не тільки боротьба із незаконністю, це і контроль, хороша така дубина для контролю еліт. Сьогодні, хто контролює еліти, може контролювати все. Мається на увазі, політики, нардепи, держслужбовці, всі ті, хто входить в держслужбу різних категорій, особливо вищої категорії, чим займається ГПУ, і НАБУ, і перш за все НАБУ, згідно з регламентом роботи.

По-друге, ГПУ контролюється зверху більше, тому що подає голову на посади голови ГПУ президент, а голосує ВРУ, в той час як НАБУ — така більш незалежна структура, вона більше контролюється суспільством, незалежними органами, і головне — нашими західними партнерами. Тому що і НАБУ створювалося за рахунок грантів, які надавалися посольствами Британії, США, і тут відчувається більше контроль наших західних партнерів і їх намагання подолати еліти, зменшити корупцію, або подолати корупцію і т.д.

І третє, я думаю, що чим більше до виборів буде йти вся історія, тим більше таких скандалів ми будемо отримувати, тому що від НАБУ можна буде перед виборами чекати якихось сюрпризів. Тому що НАБУ займається антикорупційними справами всередині влади, всередині держслужби, і зрозуміло, щоб передвиборча конкуренція була більш-менш прогнозованою, щоб влада більш-менш прогнозовано довела всю цю електоральну історію до перемоги, тут непотрібні сюрпризи.

Наприклад, із Розенблатом, або Поляковим, та іншими представниками правлячої коаліції. Тому ось мені здається, тут і в цьому напрямку шукати витоки загострення сьогоднішнього і тих можливих загострень, які можуть бути в недалекому майбутньому, до 2019 року.

У НАБУ кажуть, що Луценко вводить громадськість в оману. У НАБУ зможуть довести це?

— Це вже хай розбираються відповідні служби. Бо ще раз кажу, прослуховувати — це треба технічні можливості.

Це треба довести відрядження, це якісь службові регламенти, як же прослуховувати, це потрібна якась машина, якась «наружка», якісь технічні можливості, сучасні причому, тому це все дуже важко приховати, і якщо дійсно цим займалися, а приховати не змогли, тому що навряд чи це можна приховати, тоді це було так. Тому тут потрібні все ж таки докази.

Поки що це такі звинувачення, але ще раз кажу, що тут більше проблема не в тому, прослуховували, чи не прослуховували, проблема в тому, хто буде контролювати боротьбу з корупцією, тому що боротьба з корупцією, коли багато антикорупційних органів, там, особливо таких, як НАБУ, які більш незалежні, я не сказав би, що вони абсолютно незалежні від влади, але більш незалежні від влади, так, у них є можливості для боротьби з корупцією, і вони займаються саме боротьбою з корупцією серед чиновників, держслужбовців найвищого ґатунку, то є побоювання, що може, що ця боротьба з корупцією, НАБУ може бути неконтрольованою зверху.

І тоді будуть такі сюрпризи, і які справами, як справа Розенблата, Полякова, ще, які досі так і невідомо, чим вони закінчаться. Але ж ви бачите, як вміло виводять цих народних депутатів із під цього слідства НАБУ, як його замилюють, як його затягують. Це, до речі, як і попередня справа з Насіровим, так воно все і не закінчилося.

Тобто ми можемо сподіватися, що за підозрою в скоєнні корупційних дій можна очікувати якихось гучних затримань верхівки силовиків, наприклад, від НАБУ саме?

— Як це можна зробити? Розумієте, це не так важко зробити. Я думаю, тут проблема не в тому, щоб знайти якогось винного і там покарати показово. Ні. Проблема в тому, щоб такими заявами, я не думаю, що далі заяв щось буде реально серйозне.

Але такими заявами збити трошки активність, приглушити активність НАБУ. Тому що ще раз кажу, НАБУ більш залежить від наших західних партнерів, і менше залежить від влади, від інших силових структур. І це перша причина, чому є розбіжності і конкуренція між ними.

А друге, чим перед виборами, тим більше, я би так сказав, йде капсулювання нинішнього режиму, і є намагання ось переобратися діючій владі, діючому президенту, робиться все, щоб не було сюрпризу від тих чи інших силових структур.

Ніхто їх не буде нищити, ніхто їх не буде там якось принижувати і розкручувати ті справи, тому що це бумеранг може бути. Але когось зробити так, щоб це було прогнозовано, спокійно, контрольовано і вибірково, от я думаю, за це і йде боротьба.

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Напомним, генпрокурор в последнее время часто делает громкие заявления и дает обещания, выполнение которых проследить невозможно, говорит юрист Катерина Рыженко, а адвокат Денис Овчаров не исключает, что обвинения в адрес НАБУ — очередной пиар-повод дискредитировать бюро.