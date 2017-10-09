Порошенко открыл скандальный театр. Соцсети взорвались комментариями

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко утром в понедельник принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания Театра на Подоле в Киеве.

"Поздравляю всех киевлян, все театральное братство Украины, поклонников театрального искусства со знаменательным событием – открытием нового здания Театра на Подоле", — сообщил глава государства.

Видео с церемонии открытия размещено на странице президента в Facebook.

Мнения украинцев разделились по поводу данного события:

"Это тот, что на Андреевском? Уродливое здание, испоганившее Андреевский спуск", — пишет Владислав Слинко.

Татьяна Гардащук отмечает: "Про Булгакова — это зря. Лучше вспомнить Григор Тютюнника".

В свою очередь Виктория Устименко добавила: "Наконец-то у нас Театр на поколения!"

"Громадный МАФ", — описал здание Владимир Гигиберия.

"Когда будете определять лучшего коррупционера Украины? Украина — первая в мире по коррупции, а не по театру, образовании или другому", — возмущается Павел Хомив.

Есть и другие комментарии.

Хоменко Александр/Facebook, 9 октября 2017

Максим Гольдарб/Facebook, 9 октября 2017

Елена Скидан/Facebook, 9 октября 2017

Напомним, реконструкция муниципального театра в историческом центре Киева — на Андреевском спуске — вызвала резонанс среди жителей и гостей столицы. Так, рядом с домами и музеями уникальной архитектуры Андреевского появилось здание, похожее на куб. Меценатом проекта является компания Roshen.