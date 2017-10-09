наверх
09.10.201715:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Порошенко открыл скандальный театр. Соцсети взорвались комментариями

    (обновлено: )94
    Президент Петр Порошенко утром в понедельник торжественно открыл новое здание Театра на Подоле в Киеве. В сети пишут: "жаль здание, теперь непременно сгорит или взорвется".
    Театр на Подоле в Киеве
    facebook.com/drozdov.partners

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко утром в понедельник принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания Театра на Подоле в Киеве.

    "Поздравляю всех киевлян, все театральное братство Украины, поклонников театрального искусства со знаменательным событием – открытием нового здания Театра на Подоле", — сообщил глава государства.

    Видео с церемонии открытия размещено на странице президента в Facebook.

    Мнения украинцев разделились по поводу данного события:

    Новый театр на Подоле с высоты птичьего полета
    Канал Alex Kozachenko на Youtube
    Новый театр на Подоле с высоты птичьего полета

    "Это тот, что на Андреевском? Уродливое здание, испоганившее Андреевский спуск", — пишет Владислав Слинко.

    Татьяна Гардащук отмечает: "Про Булгакова — это зря. Лучше вспомнить Григор Тютюнника".

    В свою очередь Виктория Устименко добавила: "Наконец-то у нас Театр на поколения!"

    "Громадный МАФ", — описал здание Владимир Гигиберия.

    "Когда будете определять лучшего коррупционера Украины? Украина — первая в мире по коррупции, а не по театру, образовании или другому", — возмущается Павел Хомив.

    Есть и другие комментарии.

    Хоменко Александр/Facebook, 9 октября 2017
    Максим Гольдарб/Facebook, 9 октября 2017
    Елена Скидан/Facebook, 9 октября 2017

    Напомним, реконструкция муниципального театра в историческом центре Киева — на Андреевском спуске — вызвала резонанс среди жителей и гостей столицы. Так, рядом с домами и музеями уникальной архитектуры Андреевского появилось здание, похожее на куб. Меценатом проекта является компания Roshen.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Бабкин
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Выдача денег в банке. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись