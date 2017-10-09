"ПриватБанк" продаст курорт "Буковель" – НБУ

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Заместитель председателя правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что на балансе "ПриватБанка" находится большое число объектов недвижимости и активов, которыми финучреждение не способно эффективно управлять, поэтому они подлежат продаже.

В частности, государственному банку принадлежат горнолыжный курорт "Буковель", стадион "Днепр Арена", помещения телеканала "1+1" и ряд других активов.

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"Буковель" принадлежит банку, стадион "Днепр Арена" находится на балансе банка. МАУ — нет, это отдельное юридическое лицо, и этот актив незалоговый. "Укрнафта" — тоже нет. У банка есть на балансе объекты недвижимости и инфраструктуры, и это принадлежит государству… На сегодняшний я ничего не знаю о судебных спорах по этим объектам. Думаю, что их нет. "Буковель" — один из самых сложных активов, он пока не подчиняется менеджменту банка. Этот объект нужно продавать, потому что "ПриватБанк" не может управлять таким объектом самостоятельно — у него нет компетенции, нет людей", — сообщил Рожкова в эфире радиостанции "Вести".

Правительство Украины в декабре прошлого года национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В рамках финансового оздоровления государство уже докапитализировало "ПриватБанк" более чем на 150 миллиардов гривен (5,8 миллиардов долларов).